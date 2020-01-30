Ryanair презентувала весняні рейси за 10 євро

Компанія Ryanair виставила на продаж дешеві квитки із п’яти аеропортів України.
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Найдешевші квитки дозволяють перевезення невеликого ручного багажу, габарити якого не повинні перевищувати 40х25х20 см. (вага не обмежується).
Авіаквитки Ryanair з Києва:
Бидгощ – від 10 євро
Франкфурт-Хан – від 10 євро
Гданськ – від 10 євро
Катовіце – від 10 євро
Краків – від 10 євро
Вроцлав – від 10 євро
Карсруе/Баден-Баден – від 13 євро
Стокгольм-Скавста – від 13 євро
Відень – від 13 євро
Познань – від 14 євро
Варшава-Модлін – від 14 євро
Братислава – від 15 євро
Софія – від 15 євро
Дублін – від 19 євро
Афіни – від 19 євро
Лондон-Станстед – від 19 євро
Вільнюс – від 20 євро
Авіаквитки Ryanair із Одеси:
Берлін – від 10 євро
Гданськ – від 10 євро
Катовіце – від 10 євро
Краків – від 10 євро
Познань – від 10 євро
Вроцлав – від 10 євро
Будапешт – від 13 євро
Авіаквитки Ryanair зі Львова:
Дюссельдорф-Веце – від 10 євро
Варшава-Модлін – від 10 євро
Краків – від 14 євро
Меммінген – від 14 євро
Лондон-Станстед – від 15 євро
Будапешт – від 17 євро
Авіаквитки Ryanair із Херсона:
Катовіце – від 10 євро
Краків – від 10 євро
Авіаквитки Ryanair із Харкова:
Познань – від 10 євро
Вільнюс – від 10 євро
Краків – від 14 євро
Варшава-Модлін – від 14 євро
Будапешт – від 15 євро
Подорожі пропонуються з 1 березня до 31 травня 2020 року.
Владислав Михайленко