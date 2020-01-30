Ryanair презентувала весняні рейси за 10 євро

Компанія Ryanair виставила на продаж дешеві квитки із п’яти аеропортів України.

Як повідомляють «Авіаційні новини» , мінімальна вартість перельоту в один бік не перевищуватиме 20 євро. Весною за такою ціною можна буде злітати з Києва у 17 міст, з Одеси – в 7, зі Львова – в 6, із Харкова – в 5, із Херсона в два міста.

Найдешевші квитки дозволяють перевезення невеликого ручного багажу, габарити якого не повинні перевищувати 40х25х20 см. (вага не обмежується).

Авіаквитки Ryanair з Києва:

Бидгощ – від 10 євро

Франкфурт-Хан – від 10 євро

Гданськ – від 10 євро

Катовіце – від 10 євро

Краків – від 10 євро

Вроцлав – від 10 євро

Карсруе/Баден-Баден – від 13 євро

Стокгольм-Скавста – від 13 євро

Відень – від 13 євро

Познань – від 14 євро

Варшава-Модлін – від 14 євро

Братислава – від 15 євро

Софія – від 15 євро

Дублін – від 19 євро

Афіни – від 19 євро

Лондон-Станстед – від 19 євро

Вільнюс – від 20 євро

Авіаквитки Ryanair із Одеси:

Берлін – від 10 євро

Гданськ – від 10 євро

Катовіце – від 10 євро

Краків – від 10 євро

Познань – від 10 євро

Вроцлав – від 10 євро

Будапешт – від 13 євро

Авіаквитки Ryanair зі Львова:

Дюссельдорф-Веце – від 10 євро

Варшава-Модлін – від 10 євро

Краків – від 14 євро

Меммінген – від 14 євро

Лондон-Станстед – від 15 євро

Будапешт – від 17 євро

Авіаквитки Ryanair із Херсона:

Катовіце – від 10 євро

Краків – від 10 євро

Авіаквитки Ryanair із Харкова:

Познань – від 10 євро

Вільнюс – від 10 євро

Краків – від 14 євро

Варшава-Модлін – від 14 євро

Будапешт – від 15 євро

Подорожі пропонуються з 1 березня до 31 травня 2020 року.

Владислав Михайленко