Бюро промоції туризму Шрі-Ланки реалізувало стратегічну інтернет-ініціативу, яка дозволила міжнародним туристам насолодитись природою та культурою острова за допомогою віртуальних сафарі.

Ініціатива «Поїдь на сафарі на дивані» виникла як відповідь на слоган Всесвітньої туристичної організації при ООН «Залишайся вдома сьогодні та подорожуй завтра» і мала відкрити локальну фауну і флору тим, хто планує відвідати острів чи хто не має змоги поїхати до Шрі-Ланки через пандемію. Під час віртуальних турів можливо побачити природу 4 національних парків: Міннерія (Minneriya), Каудулла (Kaudulla), Удавалаве (Udawalawe) та Яла (Yala).

Серія трансляцій відбулась 4-13 листопада у соціальних мережах Facebook, Youtube, Apple TV та інших, а також на офіційному сайті Бюро. Повідомляють , що перші епізоди сафарі зібрали понад 100 000 переглядів та 800 коментарів.

«Ми отримали гарні відгуки від глядачів та дуже велике залучення. На острові існує такий прихований попит на дику природу, і це свідчить про необхідність популяризації дикої природи Шрі-Ланки у світі», — прокоментувала Кімарлі Фернандо, голова Бюро промоції туризму Шрі-Ланки.

Хоча через нерегулярну появу тварин деякі трансляції йшли не за планом, глядачам все-таки вдалось побачити слонів, сов та інші рідкісні види птахів.

Записи віртуальних сафарі доступні для перегляду в будь-який час на сайті органу .

Олена Фінаєва