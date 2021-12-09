Сена стане придатною для плавання

Паризька влада запустила проєкт очищення річки Сени, щоб зробити її придатною для купання, повідомляє Bloomberg CityLab . Будівництво резервуару обійдеться місту в 1,4 мільярда євро. Міське врядування обіцяє виконати план до 2024 року, коли прийматиме Олімпійські ігри.

Резервуар планують збудувати місткістю 46 тисяч кубометрів під Садом рослин, біля вокзалу Аустерліц. «Це надзвичайний проєкт, величезного масштабу, небаченого в місті, такому щільному та обмеженому, як Париж», — ділиться відповідальний за проєкт інженер з Управління з питань гігієни та водопостачання мерії Парижу.

Головною задачею резервуару буде накопичення опадів й запобігання витоку забрудненої води в Сену. Це замінить поточну каналізаційну систему, яка об’єднує дощову каналізацію та стічні води. Проєкт, проте, не гарантує, що може підтримувати Сену абсолютно чистою: оцінка міста визначає, що близько 100 тисяч кубометрів стічних вод потраплятиме в річку щороку.

З 90-х років минулого сторіччя стан води в Сені покращився в десятки разів, на що вплинув період мерства Жака Ширака, який обіцяв зробити річку придатною для плавання за 5 років, чого не сталося. У 2017 році Париж почав обмежувати рух водного транспорту і відкрив невеликі міські пляжі.

Перевагу чистої Сени планують використати для літніх Олімпійських ігор 2024 і зробити ручку майданчиком для проведення змагань.

Анастасія Нестерова