Шанхайський аеропорт протестував співробітників на Covid-19

В ніч з 22 на 23 листопада в Шанхайському міжнародному аеропорту Пудун весь персонал протестували на захворювання на коронавірус.

Лікарі оперативно встановили спеціальну зону тимчасової перевірки на другому поверсі довготермінової автостоянки P4 аеропорту Пудун.

Захід було проведено після того, як серед співробітників аеропорту зафіксували два нові випадки коронавірусу. Щоб запобігти широкомасштабному зараженню, усім працівникам аеропорту провели тест.

Муніципальний уряду Шанхаю сподівається, що завдяки таким заходам, постійному контролю та співпраці всіх громадян Шанхаю епідемія буде контрольованою і згодом повністю ліквідована.

Джерело

Чжан Мінчуань