Штучний інтелект для туризму: старт розробки

Американська компанія Sabre, що займається впровадженням технологій подорожей, оголосила про співпрацю з Google. Разом вони мають створити першу в галузі туризму технологічну платформу на базі штучного інтелекту. Про це повідомляється на офіційному ресурсі корпорації Sabre .

Ця технологія отримала назву Sabre Travel AI. За допомогою використання передових розробок Google штучний інтелект надаватиме клієнтам Sabre найбільш актуальну та персоналізовану інформацію, яка відповідатиме всім потребам туриста. Запропонований продукт буде розпізнавати, аналізувати та прогнозувати поведінку споживачів з урахуванням інформації про їхні покупки в реальному часі, а також комплексні галузеві дані.

Інновація має допомогти авіаперевізникам, агенціям, готелям та іншим учасникам туристичного бізнесу перейти на новий рівень цифрової взаємодії з клієнтами. Нова розробка зможе забезпечити персоналізацію сервісу, тобто надавати мандрівникам потрібні пропозиції у потрібний час та за допомогою зручних каналів. Це має сприяти підвищенню конверсії продажів та лояльності користувачів.

Крім того, розробники наголошують на тому, що жоден стратегічний партнер Sabre, зокрема і Google, не матиме доступу та не зможе використовувати ані внутрішні данні самої компанії, ані її клієнтів, що робить цю технологію безпечною з погляду кібербезпеки.

Компанія Sabre планує впровадити функціонал Sabre Travel AI до низки своїх продуктів уже на початку 2021 року.

Анастасія Нікуліна