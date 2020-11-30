Швидка-велосипед

“Швидка” за лічені хвилини – реальність! 

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Єлизавета Кушнір

У Парижі з’явилися електровелосипеди швидкої медичної допомоги «Emergency Bike» — такий засіб пересування особливо актуальний на переповнених міських вулицях.

Швидка-велосипедРозробники запевняють, що медики зможуть дістатися до місця призначення приблизно вдвічі швидше, ніж автівкою швидкої.

Електродвигун працює від двох літієвих батарей місткістю 500 Вт/год, які забезпечують дальність ходу на електричній тязі до 160 км, чого цілком достатньо для поїздок в межах міста. Зупиняє велосипед потужна гідравлічна гальмівна система.

Здатність велосипедів об’їжджати затори та паркуватися де завгодно — часто робить їх швидшими за автомобілі на переповнених міських вулицях.

Перевозять же пацієнтів, все так само, традиційні автівки швидкої медичної допомоги.

Єлизавета Кушнір

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