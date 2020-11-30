У Парижі з’явилися електровелосипеди швидкої медичної допомоги «Emergency Bike» — такий засіб пересування особливо актуальний на переповнених міських вулицях.

Розробники запевняють, що медики зможуть дістатися до місця призначення приблизно вдвічі швидше, ніж автівкою швидкої.

Електродвигун працює від двох літієвих батарей місткістю 500 Вт/год, які забезпечують дальність ходу на електричній тязі до 160 км, чого цілком достатньо для поїздок в межах міста. Зупиняє велосипед потужна гідравлічна гальмівна система.

Здатність велосипедів об’їжджати затори та паркуватися де завгодно — часто робить їх швидшими за автомобілі на переповнених міських вулицях.

Перевозять же пацієнтів, все так само, традиційні автівки швидкої медичної допомоги.

Єлизавета Кушнір