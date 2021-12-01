SkyUp відкриває нові авіарейси зі Львова

29 листопада Державіаслужба дала дозвіл авіакомпанії SkyUp на запуск чотирьох нових авіарейсів зі Львова до Відня, Мадрида, Салонік та Валенсії – про це повідомляє «Zaxid.net». Відкриття маршрутів заплановано на весну 2022 року.
Українська лоукост-компанія
– Львів – Відень (двічі на тиждень)
– Львів – Мадрид (двічі на тиждень)
– Львів – Салоніки (двічі на тиждень)
– Львів – Валенсія (двічі на тиждень)
За рішенням Державіаслужби польоти зі Львова до Відня та Валенсії почнуться з 15 квітня 2022 року, до Мадриду – з 21 березня, до Салонік – з 21 травня.
Також зазначимо, що авіакомпанія SkyUp змінила умови обміну білетів.
З 22 листопада, ціна зміни дати вильоту становить $23 за тарифом Standart і $50 за тарифом Flex, починаючи з четвертої зміни. Для обміну необхідно заповнити заявку в особистому кабінеті на сайті SkyUp не менше ніж за 12 годин до початкового рейсу.
На білети, що були оформлені до 21 листопада включно, діють попередні умови обміну.
Анастасія Добуш