Сон із рибками: в Австралії відкрили підводний готель

Унікальний підводний готель Reefsuites, що розташований біля Великого Бар’єрного рифу в Кораловому морі, розпочав роботу вчора, 1 грудня. Про це повідомляє видання The Guardian .

Готель із двома номерами розмістили на глибині 4 метри в Кораловому морі. Незвичайний забудовник — туристичний оператор Cruise Whitsunday. До 2017 року ця компанія мала надводний готель у цій місцевості, однак понтон із ним було зруйновано циклоном. Для відновлення і покращення готелю довелося витратити понад 10 млн доларів, а також пересадити понад 4 тисячі коралів.

Одна стіна в кожному номері зроблена зі скла, щоб можна було, не встаючи з ліжка, поспостерігати за неповторною екосистемою Великого Бар’єрного рифу. Після заходу сонця відвідувачі також мають можливість помилуватися рибками і коралами, оскільки акваторія готелю підсвічується ліхтарями.

Вартість однієї доби серед підводного царства — 799 доларів. Схожі підводні апартаменти наразі є в Танзанії, Дубаї, Сингапурі та на Мальдивах. Але побачити найбільшу у світі колонію коралів можна лише в Австралії.

Анастасія Нікуліна