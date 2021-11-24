США, Великобританія, Франція та Німеччина закликали своїх громадян покинути Ефіопію

Через страх наступу повстанців на столицю країни Аддіс-Абебу, уряди кількох країн, зокрема США, Великобританії, Франції та Німеччини закликають своїх громадян покинути Ефіопію якомога швидше.

Міністерство закордонних справ Німеччини та посольство Франції в Аддіс-Абебі сьогодні виступили з окремими заявами, в яких радили усім громадянам невідкладно покинути країну. США та Великобританія нещодавно випустили аналогічні рекомендації своїм громадянам.

Організація Об’єднаних Націй (ООН) також підтвердила, що працює над «тимчасовим переміщенням» членів сімей свого міжнародного персоналу з Ефіопії через погіршення ситуації з безпекою на місцях.

Нагадаємо, що нинішній конфлікт спалахнув у Північній Ефіопії рік тому, коли федеральний уряд розпочав військову операцію проти повстанського сепаратистського угруповання Народний фронт визволення Тиграй (TPLF).

Групі, яка управляла країною протягом багатьох років, перш ніж була усунута від влади у 2018 році, в останні місяці вдалося відновити контроль над більшою частиною північного регіону Тиграй, включаючи його столицю Мекеле.

У вівторок TPLF заявила, що взяла під контроль місто Шева Робіт рухається в напрямку Аддіс-Абеби, що розташоване приблизно за 220 км від зазначеного населеного пункту.

Богдана Чехович