Сингапур оновив правила в’їзду для туристів

Уряд Сингапуру повідомив, що відвідувачам з материкового Китаю буде дозволено в’їжджати в Сингапур з 6 листопада.

Правила вимагають, щоб заявники перебували в материковому Китаї протягом 14 днів поспіль до в’їзду. Всі відвідувачі повинні пройти тестування на коронавірус в аеропорту після прибуття. Ті, хто матиме негативний результат тесту, зможуть вільно пересуватися в Сингапурі та не проходити карантинної ізоляції.

Рада з туризму Сингапуру нагадує відвідувачам, що вони можуть подати заявку на одноразову авіаперепустку безкоштовно за 7-30 днів до в’їзду в Сингапур.

Починаючи з листопада, при в’їзді до Японії з Китаю немає необхідності подавати сертифікат про проходження тесту на коронавірус.

Згідно із офіційною заявою Міністерства закордонних справ Японії, Японія знизила поріг ризику інфекційних захворювань для 9 країн та регіонів, включаючи Китай, з рівня 3 до рівня 2.

Передбачено, що з 1 листопада відвідувачі з 9 країн (регіонів), які повертаються або в’їжджають до Японії, незалежно від національності, можуть не здавати тест на коронавірус і не подавати довідку про тестування протягом 72 годин до виїзду.

Юань Цун