Сицилія поверне частину витрат туристам

Влада італійського острова Сицилія вже почала планувати відродження туризму після пандемії коронавірусу. Туристів, які приїдуть цього року, чекатимуть приємні сюрпризи.

Італія – одна з країн, яка найбільше постраждала від пандемії коронавірусу – зробила сміливий і водночас потенційно дорогий крок, щоб реанімувати туристичну галузь після карантину. Так, Сицилія оголосила, що покриватиме туристам 50% вартості авіаквитків і сплатить кожну третю ніч в готелі, а також надаватиме безкоштовні квитки до багатьох музеїв та археологічних пам’яток. Про це повідомляє Evening Standard.

Ця приваблива ініціатива обійдеться Сицилії у понад 50 мільйонів доларів. Але острів, який є найбільшим у Середземному морі, століттями залишається улюбленим місцем для мандрівників-гурманів і прагне привернути до своїх захопливих берегів якомога більше туристів.

Після того як Італія 10 березня закрила кордони, Сицилія втратила 1,09 мільярда доларів доходу, значною мірою через відсутність туризму.

Італія отримує 13 відсотків свого ВВП cаме від туризму і намагається вигадати найпривабливіші пропозиції для залучення туристів після того, як світ подолає пандемію.

Щоб придбати ваучер на знижку, потрібно відвідати туристичний сайт острова .

Залишилося лише дочекатися, коли країна знову відкриє свої кордони.

Альона Малюкова