“The Whale” – у Норвегії відкриють грандіозний музей

У Норвегії незабаром з’явиться спеціально облаштоване місце для спостереження за китами. Заклад відкриють на північному узбережжі Норвегії. Усі охочі матимуть змогу побачити китів просто з панорамних вікон, що виходять на море.

Будівлю планують зробити схожою на китовий хвіст. Проектом спорудження займалися данські архітектори і назвали його просто – «Кит», або «The Whale». Саме вони обрали для музею стиль, наближений до мінімалізму: лише бетон та дерево.

Концепція полягає в тому, що такий музей заохотить більше людей вивчити природу, плекати та оберігати її, адже кожен на власні очі зможе зблизька побачити підводний світ.

Завершальним етапом будівництва музею стане облаштування панорамної платформи на величезному даху будівлі. Задля того, щоб музей повністю відповідав своїй тематиці та ідеї, яку він несе світові, дах вкриють галькою, яка з часом поросте мохом і нагадуватиме природний ландшафт.

Помилуватися китами зможуть усі, адже вікна тягнутимуться від підлоги до самої стелі. Також у музеї будуть офіси, кав’ярні та крамнички. Експонатами музею стануть артефакти підводного світу.

Відкриття планують улітку 2022 року.

Олександра Колесникова