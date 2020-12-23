Топ-15 новорічних подарунків туристам

Свято наближається, а ви ще бігаєте магазинами у пошуках подарунків? Пропонуємо добірку речей, які потішать ваших знайомих мандрівників, а Ви ці речі зможете додати до власного списку бажань.

Якщо Ви добре знаєте людину, то хочеться подарувати щось особливе, щоб адресат зрозумів, що подарунок саме для нього. Цей перелік – шпаргалка для тих, хто дуже хоче подарувати щось тематичне, але так і не придумав, що ж такого цікавого можна зробити. Тут зібрані речі, які сподобаються туристам та принесуть не лише задоволення, а й користь.

Scratch map

Scratch map – це спеціальна карта світу. Ви кріпите її на стіну, а потім стираєте зображення тих країн, які відвідали. Карта спершу монохромна, але, коли ви стираєте верхній шар, то з’являються різнокольорові країни.

Це чудова можливість не лише прикрасити інтер’єр кімнати, а й візуалізувати свої подорожі. Мандрівник захопливо буде дивитися, скільки місць він вже відвідав та після чергової подорожі урочисто позначатиме ще одну країну.

Із таким сюрпризом помешкання господаря відразу говоритиме про нього та про його інтереси.

VR-квест

Технології невпинно вриваються в наше життя, тому чого б ними не скористатися? Віртуальна реальність – це справжнє ноу-хау у світі мандрівників.

Коли Ви одагяєте спеціальні окуляри та навушники, то потрапляєте зовсім в інший світ. Це схоже на 3D-кіносеанс, однак, можна стрибати, бігати, а коли повертаєте голову ліворуч чи праворуч, то бачите не сусіда з попкорном, а продовження віртуального світу.

Звісно, не кожен хоче собі купувати стільки обладнання, та й у квартирі особливо не побігаєш, тому створені спеціальні квест-кімнати, в яких ви можете робити усе, що вам заманеться. Особливо це актуально в моменти, коли кордони закриті або людина з тих чи інших причин не має змоги потрапити до омріяного місця.

Подаруйте вашому другу чи родичу годину на Алясці, у Парижі або на Мачу-Пікчу. Він точно буде вдячним 😊

Косметичний набір

Багато людей пам’ятають цей болісний момент, коли після перевірки ручної поклажі в аеропорті доводиться щось викидати. Це можуть бути дорогі косметичні засоби, що не вклалися в обмеження до 100 мл або ж цінний швейцарський ножик, який ви забули викласти й відправити у багаж.

Своїм подарунком ви можете полегшити переживання близьких. Нехай вони отримають спеціальний набір з усіма косметичними засобами, який створений для того, щоб брати його в подорож.

Косметика – це ж не тільки про жінок. Чоловікам теж потрібно возити і шампунь, і гель для гоління, і захист від сонця або від холоду, залежно від того, куди він летить.

Це не лише допоможе їм провезти усе необхідне, а й позбавить від постійного питання «Що ж із собою взяти?».

Фотосесія

Сьогодні ледь не кожен хоче похизуватися вдалою світлиною в Інстаграм чи Фейсбук. Особливо це стосується мандрівників, адже вони, як ніхто інший, мають, що показати.

Подаруйте вашим знайомим розкіш мати не нашвидкоруч зроблені селфі, а професійні фотографії у гарній локації, з правильно підібраним світлом, реквізитом, та фотографом, що знає свою справу.

Для того, щоб світлини були не просто красивими, а відображали внутрішній світ та хобі, зробіть тематичну тревел-фотосесію. Будьте впевнені, такий подарунок ще довго грітиме душу та нагадуватиме отримувачу про друга чи родича, який так добре його знає.

Поясна сумка

В аеропорту, на вокзалі та в людному місці поясна сумка або так звана «бананка» – це справжній маст-хев. Це маленька сумочка, що кріпиться на поясі, у якій можна зберігати усе найважливіше.

У людяних шумних містах дуже важливо, щоб документи та дорогі ґаджети були у захищеному місці. Рюкзак не завжди підходить на цю роль, адже ви ніколи не бачите, що відбувається у вас за спиною. Натомість поясна сумка завжди у вашому полі зору, до того ж,вона не займає руки.

А в аеропорту більше не треба буде копирсатися у кишенях великих рюкзаків, адже все необхідне буде в маленькій бананці під рукою.

Електронна книга

Хто ж не любить почитати у поїзді, залі очікування або під час довгого рейсу? Книга – вдалий супутник і під час «лежачого відпочинку», коли ви просто лежите на природі, відпочиваючи. Утім, зовсім не зручно носити із собою важкі книжки й часто їх доводиться залишати вдома.

Електронна книга чудово вирішує цю проблему. У маленькому легкому ґаджеті можна носити цілу бібліотеку та більше ніколи не перейматися через вагу книжок. Звісно, зараз можна читати зі смартфона, утім, там не передбачений спеціальний екран, що не шкодить зору. Подбайте про знайомих корисним подарунком.

Фільтр для води

Це не той фільтр, що очищує воду у квартирі. Цей подарунок ідеально підійде тим, хто любить тривалі походи у ліс чи в гори. На жаль, природа вже не настільки чиста, щоб можна було пити з будь-якого джерела, будучи впевненим у чистоті води.

Можна легко отруїтися, а носити із собою воду літрами теж ніхто не захоче.

Справжнім спасінням тут є туристичний фільтр для води. Він очищує будь-яку воду, тож тепер можна бути впевненим у її безпеці.

Він трохи більший за звичайний термос, тож тепер щодо зайвої ваги можна теж не перейматися.

Супутниковий месенджер

Продовжуючи тему походів відзначимо, що ще одним хорошим варіантом стане супутниковий месенджер.

Він може надсилати текстові повідомлення на телефон та на електронну пошту друзям та родичам навіть якщо немає мережі. Також цей гаджет у будь-який момент зможе надіслати сигнал про тривогу службам порятунку. Його можна пов’язати зі своїм телефоном через Bluetooth.

Крім того супутниковий месенджер виконує функцію компаса та навігатора. Він стане незамінним помічником для прихильників довгих та далеких експедицій.

Прикраси

Прикраси – це чудовий подарунок, тому що, по-перше, вони залишаються з людиною довго, а по-друге, вони завжди нагадують про того, хто їх подарував.

Мандрівницям завжди буде приємно отримати маленькі сережки або брошку у вигляді літака або компаса, а чоловіки зрадіють стильному браслету чи вишуканим запонкам на тревел-тематику.

Навіть на робочій нараді від маленького погляду на такий подарунок на душі теплішатиме та з’являтимуться приємні спогади або великі плани про наступні поїздки.

Валіза

Валіза – незамінний атрибут у подорожах, якому, на жаль, весь час дістається. То вона випадково впала, то в ній щось пролилося, то зламалась блискавка, то порвалась ручка …

Часто ми так звикаємо до валіз, що до останнього відкладаємо придбання нової, адже вже так поріднилися з тією, що є.

Тим не менш, завжди приємно брати до рук нову валізу, милуватися її ідеальним станом, яскравим кольором та відчувати передсмак чергової подорожі. Сьогодні ринок пропонує багато «тюнінгованих» речей, тож, якщо дозволяє гаманець та бажання, можна придбати валізу із вбудованими вагами, сумкою для ноутбука або електронним замком.

Можна, також, подарувати багаторазовий чохол для валізи. По-перше, він захистить та подовжить життя вже існуючій речі, а по-друге, зекономить безліч грошей на додатковому щоразовому пакуванні багажу.

Авіасимулятор

Досвідчені мандрівники вже звикли до пасажирського крісла в літаку. А як щодо місця пілота?

Цікавим подарунком стане політ на авіасимуляторі. Інструктор пояснює, як ним керувати й ви сідаєте за справжній шурвал моделі літака, щоправда, нікуди не злітаєте.

Симулятор ретельно відтворює усі нахили літака, що були б у реальній ситуації. Місце другого пілота може зайняти або інструктор, або хтось зі знайомих.

Пілотом зможе відчути себе не лише дорослий, адже такий атракціон дозволений дітям з 8 років.

Квадрокоптер

Яскраві зйомки з висоти пташиного польоту – більше не прерогатива дорогих кінофільмів. Подаруйте можливість знайомим мандрівникам показати всю красу природи чи архітектури з неочікуваного ракурсу.

Такий подарунок ніколи не залишиться без уваги, а вражаючі світлини з подорожей завжди нагадуватимуть про уважного та креативного друга.

Маска для сну

Заклятий ворог вдалих подорожей – це збитий режим. Бо хто ж захоче дивитися ті краєвиди, коли очі заплющуються, а ноги ледь плентаються? Щоб не було таких казусів, подаруйте мандрівнику маску для сну.

Із нею набагато простіше заснути в літаку під час тривалого перельоту або якщо в аеропорту знову відклали рейс.

Вона допоможе при зміні часових поясів і позбавить ситуації, коли не міг заснути до 3-ї ночі, бо дома лише вечір, а потім ледь встаєш і думаєш або про каву, або про ліжко.

Маска для сну – те, що не займе багато місця, проте принесе велику користь. До того ж, можна підібрати дуже цікавий тематичний дизайн.

Гамак

Часто ми просимо в подарунок щось не першої необхідності. Те, що нам приємно було б мати, але ми все ніяк не наважимося купити. Гамак – як раз одна з таких речей.

Тільки-но уявіть, як приємно буде ніжитися на сонці або ж у тіні під деревом у гамаку. Його можна брати хоч на тропічний острів, хоч до себе на дачу. Гамак – чудовий атрибут походу та пікніка.

Такий подарунок не займає багато місця та підходить майже для будь-якої подорожі, де є 2 дерева, сонце та бодай пів години вільного часу.

Квест-подорож

Говорять, що найкращий подарунок – це той, що зроблений своїми руками. То що вам заважає власноруч зробити подорож?

Можна організувати справжній квест: зробити «карту скарбів», де будуть цікаві точки для зупинки, намалювати маршрут, написати рекомендації тощо. Людина може взяти із собою друзів чи родичів та вирушити за складеним вами маршрутом.

Будьте певні, що такий сюрприз принесе безліч емоцій та запам’ятається надовго.

Сучасний світ пропонує безліч ідей для подарунків, але варто пам’ятати про найголовніше: основне – це дарувати їх з любов’ю, а приймати із вдячністю.

Анастасія Зіміна