Тренди 2020: як зміняться наші подорожі

Більш свідомі й економні ― такий висновок про мандрівників у 2020 році можна зробити, зважаючи на цьогорічні тенденції. Список уклала платформа Airbnb ― це онлайн-майданчик, який дуже популярний серед мандрівників, які хочуть забронювати житло на час відпустки. Вони провели опитування й визначали 4 основні тенденції в туризмі.

1. Мандрівники витрачатимуть більше грошей на емоції, ніж на речі.

Таку відповідь дала понад половина опитаних американців. На додачу 37% планують навіть збільшити кошти на враження в новому році. Це означає, що ми витрачатимемо більше коштів на своє дозвілля, ніж на оренду житла.

2. Туристи проводитимуть більше часу на свіжому повітрі.

Третина американців відповіла, що хочуть якомога більше часу під час відпустки проводити на природі. У компанії також додають, що «Природа» – це найпопулярніша рубрика на їхній платформі. За рік вона виросла на 103%.

3. Історично орієнтовані місця стануть популярними серед туристів.

32% опитаних сказали, що більш за все хочуть збагатити свої знання про історію та культуру цьогоріч. Тому подорожі, які включають у себе історичні будівлі та культурні пам’ятки, набувають усе більшої популярності.

4. Гастротури та здорова їжа переважатимуть.

Багато людей хочуть долучитися до вегетаріанства в 2020 році, принаймні у відпустці. Кількість вегетаріанських позицій у закладах харчування зросла на 579 відсотків. Загалом кулінарні подорожі завжди популярні на платформі. Адже 35% американців стверджують, що більш за все хочуть насолоджуватись їжею у відпустці.

Тож у 2020 році більшість із нас перетворить відпустку на активний відпочинок, на якому можна ще й збагатити свої знання та очистити організм.

Джерело

Інна Лебеденко