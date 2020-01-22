Трускавець потрапив до європейського рейтингу

Українське бальнеологічне місто-курорт потрапило до топ-10 бюджетних оздоровчих напрямів Східної Європи. Про це повідомляє британське інтернет-видання The Guardian .

Автори рейтингу високо відзначили цілющі властивості вод Трускавця, які помітили польські лікарі ще наприкінці XVI століття. Ці води багаті на натрій, кальцій, магній та низку інших корисних елементів. Але неповторний присмак найвідоміше джерело «Нафтуся» має завдяки вмісту органічних речовин нафтового походження.

Трускавець — давній курорт. Навіть зараз, у сучасних готелях і санаторіях, відвідувачам пропонують такі стародавні методи лікування як гірудотерапія (лікування п’явками) та спелеотерапія (лікування мікрокліматом печер). Однак новітні технології теж активно застосовують — наприклад, комп’ютерне витягування хребта.

Вартість якісного медичного обслуговування в сучасному санаторії або спа-центрі становить від 5 тисяч гривень за 7-денний пакет послуг, до якого входять консультації лікаря, мінеральні ванни та сеанси гідротерапії.

Окрім українського Трускавця, до рейтингу потрапили такі східноєвропейські спа-курорти: Цєпліце-Сльонське-Здруй (Польща), Карлова-Студанка (Чехія), санаторій «Озерний» (Білорусь), Беїле-Херкулане (Румунія), Бюкфюрдо (Угорщина), Банжішт (Північна Македонія), Дудинце (Словаччина), Істарське Топліце (Хорватія), Атомська Баня (Сербія).

Нагадаємо, незабаром у Трускавці планують відкрити один із найбільших аквапарків Європи.

Анастасія Нікуліна