Цього року туристична індустрія втратить 2 трильйони доларів США через нову епідемію корони

Станом на 9 грудня підтверджено випадки захворювання новим штамом коронавірусу Omicron щонайменше в 11 країнах і регіонах в усьому світі, включаючи Південну Африку, Ботсвану, Гонконг, Бельгію, Ізраїль, Велику Британію, Німеччину, Італію, Австралію, Канаду, Нідерланди.

Багато країн і регіонів по всьому світу посилили обмеження на в’їзд, в основному для мандрівників з Південної Африки, Ботсвани, Зімбабве та інших африканських країн.

ЮНВТО 29 листопада заявила, що глобальна туристична індустрія, як очікується, втратить 2 трильйони доларів США через нову коронавірусну епідемію у 2021 році. Хоча в деяких регіонах туристична індустрія пожвавилась, загальне відновлення все ще є «повільним і нестійким».

Згідно з останніми прогнозами UNWTO, втрата туризму в 2021 році буде майже такою, як рік тому, що зробить його одним із секторів, які найбільше постраждали від цієї кризи.

Згідно з цим прогнозом, загальна кількість світових міжнародних туристів у 2021 році зменшиться на 70-75% порівняно з 2019 роком, що приблизно так само, як і в 2020 році. До епідемії загальна кількість міжнародних туристів у всьому світі в 2019 році становила 1,5 мільярда.

Останніми днями деякі країни послідовно повідомляли про підтверджені випадки зараження штамом Omicron. Щоб запобігти поширенню мутації вірусу, багато країн терміново скасували авіарейси, обмежили в’їзд пасажирів та вдосконалили заходи профілактики та контролю. Усім закордонним мандрівникам буде заборонений в’їзд 30 числа

Ізраїль знову посилив обмеження на в’їзд, а прем’єр-міністр оголосив, що з 29 числа всім іноземцям буде заборонений в’їзд до країни. Таким чином, Ізраїль стане першою країною в світі, яка повністю закриє свої кордони для іноземців з моменту появи штаму Omicron.

Федеральний уряд Австралії заявив 29 листопада, що через невизначеність, викликану новим штамом, Австралія перенесе відкриття своїх кордонів для іноземних студентів та деяких власників тимчасових не раніше 15 грудня. До того часу Австралія збиратиме та вивчатиме інформацію про новий штам вірусу.

Всесвітня туристична організація у заявила, що середньострокові перспективи світової туристичної індустрії не дуже оптимістичні: «Хоча останнім часом є ознаки покращення (індустрії туризму), нерівномірний рівень вакцинації у всьому світі, поява нових штамів та інші фактори можуть вплинути на початковий повільний і крихкий процес відновлення».

На додаток до труднощів подорожі людей у ​​різних країнах через епідемію, такі фактори, як зростання цін на нафту та нестабільність ланцюгів постачання, вплинули на дохід світової туристичної індустрії.

Зураб Пололікашвілі, генеральний секретар Всесвітньої туристичної організації, сказав: “Індустрія туризму потерпає від історичної кризи. Дані за третій квартал 2021 року є обнадійливими. Однак кількість прибулих все ще на 76% нижча за відповідний попередній період, ситуація в різних регіонах світу все ще нестабільна. Але і туристична галузь поступово намагається відновитися. Дуже сподіваюся, що ситуація у 2022 році буде кращою, ніж у 2021″.

Також він сказав: «З огляду на збільшення випадків та появу нових штамів, ми не можемо послаблювати нашу пильність і маємо продовжувати працювати над забезпеченням рівного доступу до щеплень, координацією процедур подорожей, використанням цифрових сертифікатів вакцинації для сприяння мобільності та продовженням підтримки туристичної галузі».

З метою запобігання та контролю епідемії, країни ввели обмежувальні заходи та встановили різні правила щодо сертифікації та періоду ізоляції, необхідних для пасажирів, які в’їжджають і виїжджають з країни. Пололікашвілі закликав країни додатково уточнити та оптимізувати такі заходи, оскільки туристи часто «розгублені, і вони не знають, які там правила подорожей».

З регіонального погляду, останнім часом набирає обертів туризм у Південній Азії, на островах Карибського басейну та Південній Європі. Кількість туристів у третьому кварталі цього року наблизилася або навіть перевищила рівень до епідемії; туризм у багатьох інших регіони не покращився. У багатьох країнах, порівняно з 2019 р., кількість туристів зменшилася на 95%.

Юань Цун