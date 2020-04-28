Туреччина відкриває туристичний сезон за своїми правилами

Якщо ситуація з COVID-19 не буде погіршуватися, то спочатку Туреччина розраховує відновити свій внутрішній туризм. А влітку відкриються кордони для іноземців, які захочуть відпочити на морі.

Вже в травні Туреччина готова відкрити туристичний сезон, але в умовах пандемії в готелях скасовують систему all-inclusive. Про це повідомляє Hurriyet.

За словами міністра з туризму країни Мехмета Ерсоя, влада створила спеціальну інструкцію для роботи готелів та інших туристичних місць. За правилами має проводитися регулярна дезінфекція транспортних засобів, а весь персонал у галузі туризму має пройти відповідну медичну підготовку.

Аеропорти, музеї, ресторани та інші туристичні пам’ятки будуть переобладнані до всіх вимог соціального дистанціювання. Зокрема, готелі планують заповнюватися туристами на 50% та зберігати дистанцію на пляжі. Також хочуть впровадити систему комплексного меню, а не звичний шведський стіл. У всіх місцях працюватимуть медики, а у туристичних містах розгорнуть спеціальні лікарні та доправлятимуть туди апарати ШВЛ.

Туристичний сезон відкриють з контрольованими внутрішніми рейсами.

“Ми готуємось до 15 травня. Кількість шезлонгів буде обмеженою. Ціни можуть зрости. Складаються нові плани“, – розповів очільник туристичного міста Ула Ісмаїл Аккая.

За прогнозами, спочатку у Туреччині очікують зустріти туристів з країн Азії. Щодо відпочивальників з інших країн, то на їхній приїзд розраховують наприкінці липня – на початку серпня.

Альона Малюкова