ТурЕКСПО – 2021 запрошує

Львівський міжнародний форум індустрії туризму та гостинності й міжнародна виставка «ТурЕКСПО» запрошують гостей до Львова. На відвідувачів чекають нові знайомства, зустрічі з партнерами, семінари, панельні дискусії та насичена експозиція.

Міжнародна виставка «ТурЕКСПО» – це визначна подія у туристичному бізнесі Західної України, місце зустрічі національних та представників міжнародних туристичних організацій, керівників закладів розміщення відпочинку та оздоровлення.

Основна мета Форуму – активізація розвитку внутрішнього та в’їзного туризму, просування українського туристичного продукту на міжнародний ринок, популяризація туристичних можливостей та маловідомих об’єктів України та світу, демонстрація широкому колу фахівців новітніх досягнень в сфері послуг, створення майданчику для проведення переговорів, в тому числі, з іноземними учасниками.

Форум відбуватиметься 15-ий рік поспіль і є центральною подією Західної України в сфері туризму та гостинності. Основним акцентом форуму стане обговорення актуальних проблем розвитку туризму та шляхів їх вирішення на загальнонаціональному рівні за участю провідних фахівців ДАРТ України.

У програмі роботи – панельні дискусії за участю відомих спікерів, презентації нових туристичних продуктів та сучасних інформаційних технологій. Прийнявши участь у форумі, Ви дізнаєтесь:

• які зміни відбулися у законодавстві і що таке новий Закон про туризм в Україні;

• як створити та просувати конкурентоспроможний туристичний продукт;

• як розвивати туристичні можливості територіальних громад і що таке брендування територій;

• як IT-технології можуть покращити комунікації та допомогти вийти на новий рівень обслуговування клієнтів;

• яким є найкращий досвід в Україні та за кордоном.

Цьогорічний форум змінив свою локацію та формат проведення!

Новий якісний рівень з актуальним змістовним наповненням!

Форум відбуватиметься 19-21 жовтня 2021 року на новій локації – Арена Львів, вул. Стрийська, 199.

Жива атмосфера спілкування допоможе встановити взаємовигідні ділові контакти, а прийнявши участь в експозиції виставки, матимете нагоду презентувати свої продукти широкому колу фахівців з усіх регіонів України.