Найстаріша туристична компанія світу Thomas Cook повертається в онлайн-сегмент туристичних послуг. Рік тому ми повідомляли, що компанія раптово припинила свою роботу через банкрутство.

Після банкрутства у вересні минулого року цю компанію за 14,2 млн доларів викупив її найбільший колишній акціонер — китайська туристична група Fosun. Нещодавно Thomas Cook вдалося перезапустити у Великій Британії та Китаї, поки що як туристичну агенцію в онлайн-форматі. Але керівник Fosun Group Джим Цянь зазначив, що це лише перший етап.

Попри те, що компанія втратила власні авіалінії та мережу туристичних агенцій High Street, у майбутньому її планують перетворити на масштабну платформу з широким спектром туристичних послуг: авіаквитки, готелі, розваги, доставка речей, супутні товари і послуги (подарунки, сувеніри тощо) та навіть освіта. Поки що через пандемію коронавірусу компанія пропонує відпочинок за тими напрямками, де немає жорстких карантинних обмежень.

Окрім інтернет-платформи, наступного року керівники компанії обіцяють відкрити мережу магазинів Thomas Cook, яка стане чимось більшим, ніж просто туристична агенція. У такому першому магазині, який має відкритися в Шанхаї, створять кафе з екзотичними напоями, цікаві атракції, пов’язані з лижним спортом, та навчальні курси для дітей.

Анастасія Нікуліна