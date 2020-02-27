Туристам не продаватимуть канабіс в Амстердамі

Амстердам, де проживає 1,1 мільйона людей, приваблює понад 17 мільйонів відвідувачів на рік. Місто давно страждає від надмірного туризму і пов’язаних з ним незручностей для місцевих жителів, тому шукає шляхи знизити привабливість столиці в очах іноземців.

Муніципалітет особливо прагне відмовити закордонних відвідувачів від того, щоб скористатися «політикою толерантності» до канабісу. Таким чином, планують ввести заборону на продаж туристам канабісу, зокрема, в популярному кварталі “червоних ліхтарів”.

Як повідомляє The Guardian , мер Амстердама Фемке Халсема, яка планує зменшити кількість торгових точок, що продають канабіс, додала результати опитування до листа до радників, в якому заявила про намір вивчити, як можна зменшити привабливість наркотиків для туристів.

Амстердамський відділ досліджень, інформації та статистики зробив опитування 100 туристів у Валлен та Сінгел у віці від 18 до 35 років. За результатами опитування, більшість (57%) вважає, що кавошопи відіграють важливу роль у їх рішенні відвідати Амстердам чи ні. Значна частина молодих людей приїжджає до Амстердаму для того, щоб побувати в кварталі “червоних ліхтарів” та кавошопах, де можна легально купити канабіс. Остання можливість виявилася важливим фактором для двох третин опитаних. Третина британських туристів заявили, що взагалі не поїдуть в Амстердам, якщо її позбудуться.

Амстердам намагається впоратися з величезною кількістю відвідувачів центру міста і вже не рекламує свої атракції. До того ж, планують припинити розвиток основних напрямків туризму та проведення групових екскурсій, зокрема у районі “червоних ліхтарів” від 1 квітня 2020 року. Для екскурсій в інших центральних районах буде потрібен дозвіл.

Міська рада уже проголосувала за обмеження розміру туристичних груп до 15 осіб. Їм заборонятимуть зупинятися у жвавих місцях, таких як вузькі мости чи входи магазинів і ресторанів в години їхньої роботи. Гіди, що порушують правила, будуть оштрафовані на 190 євро.

Альона Малюкова