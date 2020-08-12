Туристів кататимуть на човнах давніх слов’ян

На Івано-Франківщині реконструювали стародавню лодію, що успішно сплавилася Дністром. Тепер це нова атракція в галузі історичного туризму.

Цими вихідними новозбудований човен подолав 100 кілометрів з Галича до села Луки. Зараз лодія базується в кемпі Білий Бізон, звідти всі охочі зможуть вирушити на ній у сплав Дністром. Під час річкової подорожі туристів супроводжуватиме гід, який розповість про походження лодії, її історію та технологію будівництва.

Наступним етапом для реконструкторів та істориків стане відбудова ще двох лодій: «Єлизавета Київська» та «Гарольд Сигурдсон», які названі на честь норвезького короля Гарольда та його дружини, доньки Ярослава Мудрого, Єлизавети.

Лодія — морський та річковий човен, що використовувався давніми слов’янами та іншими народами аж до XVIII століття. Зазвичай лодії робили з великого стовбура дуба або липи, називаючи їх довбанками.

Тепер лодія знову доступна для туристів. Вона стане своєрідним транспортним засобом для річкових прогулянок Дністром. Реконструктори повідомляють, що сплави триватимуть до кінця осені, тому часу для планування подорожі Ви маєте вдосталь.

Анастасія Нікуліна