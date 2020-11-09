Туризм в Камбоджі: мінус 3 мільярди доларів США

На сьогодні в Камбоджі закрито понад 3 000 туристичних компаній, готелів, кафе та ресторанів, в результаті чого 50 000 співробітників втратили роботу.

Міністерство туризму Камбоджі повідомило, що кількість міжнародних туристів, які відвідують Камбоджу, цього року різко зменшилася, а туристична індустрія втратила понад 3 мільярди доларів США.

З моменту запровадження в квітні в’їзного контролю для боротьби з епідемією коронавірусу значно зменшилася кількість іноземців, які виявили бажання в’їхати до країни.

Китай залишається найбільшою країною-джерелом туристів для Камбоджі. За дев’ять місяців цього року в Камбоджу в’їхало 302 000 громадян Китаю, що становить 24% від загальної кількості туристів. За дев’ять місяців минулого року в країну в’їхало 1,86 млн китайських туристів.

Що стосується відвідувачів Китаю, то 158 000 приїхали з діловими візами, а 142 000 – з туристичними. У вересні до Китаю в’їхало на 13% більше людей, ніж у серпні. До країни з діловими візами в’їхало 10 300 осіб, із туристичними – лише 76 осіб.

За дев’ять місяців цього року Камбоджа прийняла приблизно 1,24 мільйона іноземців, що на 74% менше у порівнянні з попереднім роком.

Юань Цун