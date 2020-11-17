У 2020 році парки Діснея зазнали збитків

Китайський Діснейленд оголосив фінансові результати четвертого кварталу. У четвертому кварталі Дісней отримав дохід у розмірі 14,707 млрд. дол. США, що на 23% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. У 2020 фінансовому році чистий прибуток склав 2,832 млрд. доларів США проти 10,425 млрд. доларів США за той самий період минулого року.

У своєму повідомленні керівництво Діснейленду зазначило, що заходи боротьби з пандемією коронавірусу багато в чому вплинули на бізнес компанії, особливо на тематичний парк розваг, що призвело до фінансових втрат у 2020 фінансовому році.

Більшу частину року тематичні парки Діснея були зачинені або обмежені в своїй діяльності. У другому кварталі було згорнуто круїзний бізнес та групові подорожі, обмежено кіно- та телевізійно-розважальний бізнес.

У 2020 фінансовому році епідемія спричинила збитки Діснея в цілому приблизно на 7,4 млрд. доларів.

Шанхайський Діснейленд відновив свою діяльність у травні, Діснейленд у Флориді та Парижі відкрилися у середині липня, а Гонконзький Діснейленд був відкритий частину четвертого кварталу, проте кількість відвідувачів було обмежено.

Дісней прогнозує, що через епідемію доходи тематичних парків зменшаться на 2,4 млрд. доларів США.

Юань Цун