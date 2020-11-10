У Чорногорії запустили туристичну кампанію «Nature & Me»

Національна туристична організація Чорногорії розпочала нову глобальну кампанію з показу важливості природного середовища під назвою «Nature & Me». Ідея полягає в необхідності сприйняти природу як окремий світ, налагодити стосунки із нею після життя у віртуальному світі, в якому ми змушені жити під час пандемії.

У відео кампанії представлено досвід подорожей Чорногорією. Воно закликає звернути увагу на незайману природну красу країни та заохочує мандрівників думати про довкілля як про родича, з яким вони колись возз’єднаються.

«Хоча цифровий світ допомагає нам спілкуватися із людьми під час пандемії, ніщо не може зрівнятися із взаємодією з довкіллям. Нам варто насолоджуватися здатністю подорожувати та охоплювати природний світ», – зазначила Желька Радак Кукавічич, директор Національної туристичної організації Чорногорії.

Розташована на Балканському півострові, Чорногорія давно стала осередком культур, цивілізацій та релігій. Ця країна із надзвичайно гарною природою пропонує великі враження в невеликому та доступному середовищі. Тут можна побачити унікальні краєвиди: від чорногорських пагорбів до краси Адріатичного узбережжя; природні заповідники та національні парки; печери та каньйони, до 117 пляжів уздовж узбережжя довжиною понад 180 миль. У 2019 році туризм становив 32% ВВП у 2019 році, коли Чорногорія прийняла 81 тис. британських мандрівників, що стало на 30% більше, ніж у попередньому році.

Анна Ваглай