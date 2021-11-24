У Дубаї відкрили найвищий безбортний басейн у світі

Басейн розташували на 50 поверсі готельно-житлового комплексу «Palm Tower». Висота від підніжжя 52-поверхової будівлі становить 200 метрів. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN .

«З оглядом на 360 градусів на деякі з найбільш культових пам’яток світу … це нове захопливе місце, яке продовжуватиме демонструвати найкраще в Дубаї», — говорить Антоніо Гонсалес, генеральний директор компанії, якій належить ідея створення басейну.

Поруч із басейном розмістили лаунж-зону, де можна відпочити на шезлонгах, і бар, де подають коктейлі й закуски. За вхід на територію зони відпочинку доведеться заплатити від 46$ (близько 1200 грн) до 163$ ( близько 4300 грн) залежно від часу доби.

Зазначимо, що басейн у Дубаї розташований на 4 метри вище за сінгапурський Marina Bay Sands, який раніше вважали найвищим у світі.

Варто нагадати, що для в’їзду на територію ОАЕ поки не вимагають обов’язкового сертифіката про щеплення від Covid-19. Достатньо зробити 2 ПЛР-тести: перед вильотом і додатково після приїзду.

Юстина Лісова