У Ferrari World з’являться нові атракціони

Один із найбільших у світі парків розваг Ferrari World Abu Dhabi, що розташований в Абу-Дабі (ОАЕ), вже навесні відкриє сім нових атракціонів, а також надасть доступ до даху, який видно навіть із космосу.

Великий дах, на який можна буде піднятися, з’єднано 600-метровим мостом із 400-метровим зіплайном (спуск по канату-колії, на якому людина ковзає під впливом власної ваги за допомогою закріпленого до канату спеціального пристрою).

Виконавчий директор компанії Miral, яка керує процесом будівництва, Мухаммед Аль Заабі зазначив, що відвідувачі парку вперше матимуть доступ до відомого на весь світ червоного даху. Також додав, що зіплайн, побудований на штучному острові Яс, буде першою екстримальною розвагою такого типу для парку Ferrari World, тому для компанії це стало унікальним експериментом.

Зіплайн протягнуть над самим парком розваг, зокрема над атракціоном Flying Aces (американські гірки із найвищою у світі петлею та найкрутішим початковим спуском, які передають справжі рухи літака з фігурами вищого пілотажу). Крім того, у парку відкриють й інші атракціони, зокрема криті американські гірки та зону для сімейного відпочинку.

Парк розваг Ferrari World побудовано 10 років тому. У ньому повною мірою втілено дух відомого на весь світ італійського легендарного автобренду. Наразі він займає площу шести футбольних полів та налічує більше 20 атракціонів, а також кафе, музей і фірмовий магазин. Наприкінці 2019 року його було визнано найкращим парком розваг у рамках премії World Travel Awards.

Анастасія Нікуліна