У Франції відкрили віртуальну виставку «провалів»

У Сент-Етьєні в Франції на виставці «Flops!» («Провали») представили найневдаліші об’єкти історії – речі з незвичним дизайном, як-от хвилястий стіл для пінг-понгу та набір «Монополія» Дональда Трампа. Деякі об’єкти є справжнісінькими помилками.

Виставка присвячена роботі ілюстратора-дадаїста Жака Карельмана та його «неможливим» об’єктам – повідомляють Euronews . Ці кумедні та абсурдні речі, позбавлені будь-якої мети, можуть тільки викликати сміх та стимулювати уяву. Лозунгом виставки є цитата Сальвадора Далі «Помилки майже завжди є священними. Ніколи не намагайтеся їх виправити».

«Жак Карельман змушує нас бачити світ по-іншому, – говорить куратор виставки Сільві Совіньє, – стілець може мати вмонтовані цвяхи. Чому б і ні? Говорити про невдачу – це складна тема. Ми не любимо провалів та уникаємо розмов про них. Ми вирішили порушити мовчанку та підійти до цієї теми з гумором, драматизувати невдачу».

Організатори запрошують відвідувачів до роздумів над невдачами інновацій та причинами, які ведуть до провалу чи успіху. Невдачі, на їх погляд, допомагають нам зрозуміти, що робить продукт культовим, відповідаючи мріям та бажанням компанії.

Усі речі на виставці є «провальними», мають серйозні комерційні, фінансові невдачі та проблематичне чи навіть неможливе використання. Між їх концепцією та введенням в експлуатацію проєкт провалився або був просто забутий. Під час створення цих речей автори не ставили перед собою ключових запитань, що дозволили б визначити їхню корисність та зручність. Проте ці вади не означають кінець історії. Навпаки, враховані, проаналізовані та розібрані в процесі проєктування помилки, виступають основним рушієм для великих успіхів. Організатори виставки почерпнули ідею від Семюеля Веста, засновника Музею невдач, відкритого у Швеції у 2017 році.

«Невдача є необхідною, вона дозволяє нам вчитися. Помилки важливі для створення інновацій, чи то в дизайні, чи в будь-яких інших сферах», – підсумовує куратор виставки Сільві Совіньє.

Замовити віртуальні екскурсії можна на офіційному сайті. Сеанси тривають від 30 до 45 хвилин. Максимальна кількість відвідувачів – 15 осіб. Під час екскурсії ви матимете змогу поставити запитання медіатору в прямому ефірі. Мова спілкування – французька.

Анна Ваглай