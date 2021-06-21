У Києві на Співочому полі відкрилася щорічна виставка квітів

На виставці можна побачити 10 тематичних локацій та близько 500 тисяч квітів.

Цьогорічна тематика — екзотичні тварини. Серед яких слони, крокодили, черепахи, страуси, деякі з них досягають понад 5 метрів у висоту.

Відвідувачі позитивно відгукуються про 3D композиції, поруч з якими щиро позують на камеру.

Для створення об’ємних фігур використали металеві конструкції та більш ніж 500 тисяч однолітніх квітів, серед яких цинерарії, бегонії, колеуси, петунії, сурфінії та шавлія.

Минулого року, через пандемію, організатори, не змогли зробити виставку такою масштабною, як зазвичай, але цьогоріч усе вдалося.

Якщо ви ще не відвідали Співоче поле, то виставка триватиме до 1 серпня.

Єлизавета Кушнір