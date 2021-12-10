У Києві запустять інклюзивні туристичні маршрути

У столиці планують адаптувати туристичні маршрути для людей з інвалідністю. Цього року вже відкрили макети історичних локацій Києва з рельєфними табличками для людей із порушеннями зору. Про це заявила керівниця управління туризму та промоцій Київміськдержадміністрації Марина Радова під час пресконференції в Укрінформі .

На початку року вже було створено туристичний маршрут від Софійської площі до Андріївської церкви в тестовому режимі. На наступний рік планується запуск додаткових маршрутів та туристичних путівників для незрячих.

«Минулого року ми створили Координаційну раду з питань туризму та іміджевої політики й виокремили для себе такий напрям, як розвиток інклюзивних маршрутів та інклюзивного туризму. Зараз проводиться аналіз щодо адаптації туристичних маршрутів для людей з інвалідністю», – наголосила Радова.

Передумови запуску

Ще у 2009 році Україна ратифікувала Міжнародну конвенцію ООН про права людей з інвалідністю. Трьома роками пізніше розроблена Державна цільова програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю» на період до 2020 року».

У серпні 2021 року Міністерство соціальної політики України опублікований звіт про результати виконання програми. За ним, із 72 заходів за період з 2012-2020 роки виконано 41 захід, частково виконано – 18, не виконано – 10 заходів. Згодом затверджено новий Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року, у межах якого й планують запустити інклюзивні маршрути. Одночасно для виконання завдань у Києві затверджений Міський план заходів Національної стратегії безбар’єрності.

Поточна ситуація

Сьогодні інфраструктура налаштована недостатньо якісно. Відсутні пандуси, тактильні доріжки, з’їзди, які не дають змоги пересуватися вулицею людям на візках. Не на всіх пішохідних переходах та транспорті є озвучення. Краща ситуація спостерігається в метро. Людей з інвалідністю супроводжує співробітник, проводить у вагон, а на потрібній станції зустрічає інший працівник. В Україні почали розвивати «доступний театр» та «доступне кіно». Також нещодавно департамент суспільних комунікацій у співпраці з видавництвом «Саміт-Книга» видали збірку «Зіркові казки», що надрукована шрифтом Брайля.

Інклюзивні локації Києва сьогодні

Відпочити в столиці до відкриття інклюзивних маршрутів можливо. Хоча кількість таких місць досить невелика.

Мистецький Арсенал. Перший поверх пристосований для пересування на візках. Працівники культурно-мистецького комплексу пройшли програми підготовки для підтримки людей з інвалідністю. У Мистецькому Арсеналі проводять також інклюзивні виставки з об’ємними експозиціями, аби люди з порушенням зору могли на дотик відчути картини.

Перший поверх пристосований для пересування на візках. Працівники культурно-мистецького комплексу пройшли програми підготовки для підтримки людей з інвалідністю. У Мистецькому Арсеналі проводять також інклюзивні виставки з об’ємними експозиціями, аби люди з порушенням зору могли на дотик відчути картини. Театр на Андріївському узвозі. Фоє театру не має бордюрів або підйомів, які могли б стати перешкодами для інвалідного візка. Також у ньому є широкий ліфт до верхньої зали. Для глядачів з вадами зору наявні яскраві наліпки, а для перегляду вистави є звукоряд з коментарями того, що відбувається на сцені.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Ще 10 років тому музей прийняв рішення про запровадження концепції інклюзивності. У ньому наявна «Абетка мистецтва» та спеціальні екскурсії для людей з порушенням зору. Відчути витвори мистецтва пропонують через запах спецій, дотиків до рами, опис картини та емоцій, які вона передає. Також у музеї є спеціалізований аудіогід.

Сім’я ресторанів Дмитра Борисова . Усі ресторани мережі відповідають нормам, зокрема в закладах є меню зі шрифтом Брайля, пандуси, ліфт, адаптовані санвузли та система BeWarned для комунікації з офіціантом, за якої слова конвертуються в текст.

. Усі ресторани мережі відповідають нормам, зокрема в закладах є меню зі шрифтом Брайля, пандуси, ліфт, адаптовані санвузли та система BeWarned для комунікації з офіціантом, за якої слова конвертуються в текст. McDonald’s. Мережа ресторанів McDonald’s містить меню зі шрифтом Брайля.

Мережа ресторанів McDonald’s містить меню зі шрифтом Брайля. Арт завод «Платформа». Окрім спеціалізованої інфраструктури на території розміщені «тихі зони» для людей з ментальними порушеннями, які дозволяють їм долучитися до мистецтва.

Дитячий майданчик у Маріїнському парку. На території встановлена інклюзивна гойдалка «Гніздо Лелеки» шириною 1,5 метрів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, а також ігровий елемент «Голос квітів» з 2 тубафонами для передачі звуків.

Окремо варто згадати проєкт «Торкаючись, бачу: великі українці», який відкрили в експозиційній залі Успенського собору Києво-Печерської лаври, а далі він почав мандрувати різними містами України. На виставці можна побачити та відчути гіпсові скульптури відомих постатей культури та літератури, зокрема Лесі Українки, Тараса Шевченка, Григорія Сковороди, Івана Франка, Андрея Шептицького, Олександра Довженка. Погруддя покриті яскравими фарбами, адже він сприймається в рази краще, ніж білий чи сірий. Поблизу скульптур наявні аудіомедійні засоби, які дозволяють прослухати біографію постатей.

Інклюзивний туризм за кордоном

В Амстердамі розроблені спеціальні екскурсії під назвою CtheCity для людей із вадами зору. Учасники отримують палицю та подорожують за незрячим екскурсоводом у темних кімнатах під розповіді гіда, випробують на дотик пам’ятки, вечеряють у відомих закладах. Існують також стежки у вигляді вісімки з дев’ятьма інтерактивними стендами. Інформацію на них можна читати очима та завдяки дотику. На території наявні альтанки й доступні біотуалети.

У Барселоні створено сторінку barcelonaHaccess.cat для інклюзивного туризму. На ній наявний перелік пам’яток, особливості транспорту, можна замовити готель з доступною інфраструктурою чи інклюзивний тур вибраним місцем. Усі відео адаптовані для людей з порушенням слуху. Також у місті працює агентство Barcelona Special Traveller, що спеціалізується на інклюзивному туризмі та пропонує цілий спектр інклюзивних послуг: персоналізовані поїздки, тури, розміщення. У музеях Барселони витвори мистецтва супроводжуються шрифтом Брайля, звуковим описом та тактильними моделями.

В Ізраїлі також наявний спеціалізований сайт. Країна пристосована для людей з інвалідністю вже на самому кордоні, в аеропорту BenHGurion: особистий супровід, окремі вікна паспортного контролю, підіймачі, санітарні кімнати. А далі адаптовані автобуси, оглядові майданчики, інклюзивні тури, бібліотеки, громадські місця, культурні та історичні пам’ятки, спеціальне харчування. В Ізраїлі є чотири пляжі для людей з інвалідністю. І навіть вершина фортеці Масади біля Мертвого теж інклюзивна.

Успішне запровадження інклюзивних програм за кордоном слугує зразковим прикладом для України. Світовий досвід доводить важливість запровадження адаптованого туризму. А затверджені вітчизняні стратегії розвитку та перші макети дають надію на розвиток інклюзивного туризму в Україні.

Анна Ваглай