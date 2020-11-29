У Німеччині побудували будинок зі сміття

Важко повірити, але котедж у Ганновері повністю побудовано з відходів, що замінили будівельні матеріали.

Односімейний котедж загальною площею 150 квадратних метрів розташований в районі Кронсберг в Ганновері неподалік від знаменитого виставкового комплексу, майже повністю побудований зі сміття. За винятком побутової техніки, арматури й інженерних комунікацій, тут практично все зроблено з придатних для вторинного застосування відходів, які замінили дорогі будівельні матеріали.

Головною метою експериментального екологічного проєкту, реалізованого будівельною компанією Gundlach і архітектурним бюро cityförster, — продемонструвати можливі шляхи застосування побутового сміття, а також будівельних і виробничих відходів і мотивувати будівельні компанії до того, аби вони збільшували свій внесок у порятунок природи від забруднення.

Зовні сучасності будинку додає скло та темні панелі. Всередині ж будинок виглядає інакше — це ретро з відтінком футуризму. Дерев’яні панелі для стелі демонтовані зі старої сауни. На облицювання стін у ванній кімнаті замість кахельної плитки пішли кришки від пляшок з-під пива. Сталеві опори, взяті в одному будинку, який ішов під знесення, служать опорними стійками для сходів.

Зазначимо, що це єдина подібна будівля у Німеччині.

Єлизавета Кушнір