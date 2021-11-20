У Німеччині скасували Мюнхенський різдвяний маркет

Мюнхен став першим великим містом Німеччини, яке відмовилося від проведення щорічного різдвяного ярмарку через пандемію, повідомляє The Guardian з посиланням на AFP .

Мер міста Дітер Райтер заявив: «Драматична ситуація в наших лікарнях та кількість захворювань, що постійно зростає, не залишають мені іншого вибору: на жаль, цього року різдвяний ярмарок у Мюнхені не відбудеться». Також він назвав це «гіркою новиною» для жителів міста та учасників ярмарки, але зазначив, що проведення заходу було б безвідповідальним.

Мюнхенський «Ярмарок дітей Христа» є першим і найбільш популярним заходом, що скасовують цього року. Він мав розпочатися 22 листопада.

У Південному регіоні Баварії наразі один із найвищих показників захворюваності на коронавірус. Через це скасовано декілька менших маркетів по всій Німеччині, однак деякі організатори заявили, що продовжать роботу над ярмарками. Вони планують ввести суворіші правила відвідування заходу — підтвердження вакцинації, одужання або негативного тесту.

Зауважимо, що торік через карантинні обмеження було скасовано низку різдвяних маркетів, які є надзвичайно популярними серед місцевих жителів та туристів. До пандемії у Німеччині проходило 2,5 тисячі ярмарків, які приваблювали 160 млн відвідувачів та приносили дохід 3-5 млрд євро.

Ангеліна Міненок