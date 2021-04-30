У Португалії відкрили найдовший пішохідний міст у світі

У Португалії в місті Арока з’явився новий підвісний пішохідний міст, що став найдовшим у світі.

На півночі Португалії поблизу міста Порту розташовано невеличке містечко Арока. Воно славиться своїм геологічним парком, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Відтепер Арока стане більш відомим, адже там збудували найбільший у світі підвісний пішохідний міст.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters .

Довжина моста становить 516 метрів, а висота сягає 175 метрів. Вибір місця для будування мосту не випадковий – складна конструкція розташована в самому серці геопарку – над рікою Пайва, між водоспадом Агіейрас та ущелинами.

Будівництво споруди тривало 3 роки, а бюджет склав 2,3 мільйони євро. Міст тримається на сталевих тросах та двох вежах із кожного боку.

Хоча церемонія відкриття запланована на 2 травня, відвідувачі вже можуть насолодитися 10-хвилинною прогулянкою мостом, споглядаючи мальовничі краєвиди португальських гір.

Мер Ароки Маргарита Белен заявила, що міст виступає частиною масштабної стратегії, спрямованої на залучення інвесторів та заохочення туристів відвідати місто. А місцевий гід назвав нову споруду “ковтком свіжого повітря”.

Вартість квитка становить 12 євро, а для дітей від 6 до 17 років та для пенсіонерів – 10 євро. Такі ціни поширюються лише на туристів, адже місцеві жителі можуть прогулюватися мостом безкоштовно.

Раніше найдовшим підвісним пішохідним мостом на планеті вважався міст імені Чарльза Куоена у швейцарських Альпах, що поступився своєму наступнику 22 метрами, адже його довжина становила 494 м.

Анастасія Зіміна