У руїнах поблизу Помпеї знайшли унікальну церемоніальну колісницю

Археологи розкопок поблизу Помпеї в Італії повідомили про знахідку церемоніальної колісниці, яку, на думку дослідників, використовували для урочистих заходів, парадів, а також для перевезення наречених до нових будинків. Про це повідомляє Euronews.

Раніше в місті були розкопані колісниці тільки для повсякденного використання та транспортування сільськогосподарської продукції. Цей факт робить нову знахідку особливо цінною, оскільки це перша церемоніальна колісниця, знайдена в цьому місці за всю історію.

У заяві парку описано, що церемоніальна колісниця має залізні елементи, мінералізовані дерев’яні рештки, красиві бронзові, олов’яні прикраси, мотузки та майже неушкоджені квіткові прикраси. У 2018 році археологи на цьому місці поблизу стайні виявили останки трьох коней. А минулого року вдалося відшукали скелет заможного чоловіка та його раба, які, за словами дослідників, намагалися врятуватися від смерті. Кропітка робота з розкопки давньої пам’ятки тривала декілька тижнів. Крихкість матеріалів значно ускладнювала роботу фахівцям та змушувала звернутися до спеціальних методів, серед яких лиття з гіпсу.

Представники археологічного парку Помпеї назвали колісницю «винятковою знахідкою» та заявили, що вона не має собі подібних в усій Італії.

Стародавнє місто Помпеї розташоване за 23 км на південний схід від Неаполя. Сьогодні воно є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місто зруйноване виверженням Везувію в 79 р. н. н. Колісниці вдалося вціліти тільки завдяки тому, що стіни та дах конструкції, у якій вона перебувала, впали. Це також дозволило залишитися їй неушкодженою після набігів злодіїв.

Пам’ятку знайшли на території Чівіта-Джуліана, однієї з найвизначніших старовинних вілл у районі Везувію на північній околиці давньоримського міста, з якого відкривався панорамний вид на Середземне море.

Анна Ваглай