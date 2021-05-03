У травні Нью-Йорк розквітне художніми виставками

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Анастасія Зіміна

У травні американський мегаполіс розквітне розмаїттям художніх ярмарок та виставок.

Весна продовжує пробуджувати увесь світ. На цей раз вона торкулась не лише дерев та квітів, а й культурного життя в Нью-Йорку. Заможні колекціонери вже на низькому старті, готуються поповнювати приватні галереї новими арт-об’єктами.

Екстер’єр будівлі, де проводитиметься виставка

Яскравий поштовх до пробудження мистецтва розпочне художня виставка MvVO ART AD ART SHOW 2021. Вона проводитиметься у Всесвітньому торговому центрі Westfield, де будуть представлені роботи художників з усього світу.

На події  буде присутнє жюрі, що вже 4-й рік поспіль оцінює картини, фотографії та скульптури сучасного мистецтва.

Спеціальним гостем стане барабанщик музичного гурту Red Hot Chili Peppers, що зіграє мелодії, за які отримав винагороди “Греммі” (“Оскар” у світі музики).

Початок проведення події: 3 травня.

Ярмаркою, що неодмінно зацікавить поціновувачів творчості, стане Frieze New York. Вона привабить відвідувачів 160 експонатами сучасного мистецтва.

Особливістю події є те, що вона об’єднає гостей у приміщенні та тих, хто не може подорожувати через пандемію, адже виступи артистів та спеціальні проєкти будуть доступні онлайн на цифровій платформі ярмарки.

Буклет нової виставки Дона Хершмана

Гості зможуть послухати дискусію митця Річарда Прінца з письменницею Рейчел Кушнер та бесіду художника Ульрика Мюллера з письменником Джоном Мерфі.

Початок проведення події: 5 травня.

Нарешті, третьою подією, що сколихне арт-простір стане виставка художника Дона Хершмана у галереї Salomon Arts Gallery. Він представить свою останню колекцію оригінальних творів в рамках ретроспективної серії, на яку його надихнув колишній партнер – Віктор Армонді.

На весняному шоу “Дональд і Віктор: під впливом” винахідливий художник втілить творче самовираження, віддаючи дань нещодавно померлому партнеру.

“Я був наповнений рішучістю представити ретроспективу наших робіт у місті, яке ми обидва любили”, – говорить Хершман.

Початок проведення події: 14 травня.

Анастасія Зіміна

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