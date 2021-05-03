У травні Нью-Йорк розквітне художніми виставками

У травні американський мегаполіс розквітне розмаїттям художніх ярмарок та виставок.

Весна продовжує пробуджувати увесь світ. На цей раз вона торкулась не лише дерев та квітів, а й культурного життя в Нью-Йорку. Заможні колекціонери вже на низькому старті, готуються поповнювати приватні галереї новими арт-об’єктами.

Яскравий поштовх до пробудження мистецтва розпочне художня виставка MvVO ART AD ART SHOW 2021. Вона проводитиметься у Всесвітньому торговому центрі Westfield, де будуть представлені роботи художників з усього світу.

На події буде присутнє жюрі, що вже 4-й рік поспіль оцінює картини, фотографії та скульптури сучасного мистецтва.

Спеціальним гостем стане барабанщик музичного гурту Red Hot Chili Peppers, що зіграє мелодії, за які отримав винагороди “Греммі” (“Оскар” у світі музики).

Початок проведення події: 3 травня.

Ярмаркою, що неодмінно зацікавить поціновувачів творчості, стане Frieze New York . Вона привабить відвідувачів 160 експонатами сучасного мистецтва.

Особливістю події є те, що вона об’єднає гостей у приміщенні та тих, хто не може подорожувати через пандемію, адже виступи артистів та спеціальні проєкти будуть доступні онлайн на цифровій платформі ярмарки.

Гості зможуть послухати дискусію митця Річарда Прінца з письменницею Рейчел Кушнер та бесіду художника Ульрика Мюллера з письменником Джоном Мерфі.

Початок проведення події: 5 травня.

Нарешті, третьою подією, що сколихне арт-простір стане виставка художника Дона Хершмана у галереї Salomon Arts Gallery. Він представить свою останню колекцію оригінальних творів в рамках ретроспективної серії, на яку його надихнув колишній партнер – Віктор Армонді.

На весняному шоу “Дональд і Віктор: під впливом” винахідливий художник втілить творче самовираження, віддаючи дань нещодавно померлому партнеру.

“Я був наповнений рішучістю представити ретроспективу наших робіт у місті, яке ми обидва любили”, – говорить Хершман.

Початок проведення події: 14 травня.

Анастасія Зіміна