У Трускавці відкриють найбільший аквапарк Європи

Трускавець – неймовірне місто у Львівській області, яке має «лікувальні властивості». Справа в тому, що Трускавець багатий на оздоровчі центри, санаторії, дитячі табори з медичними програмами. Всі ми звикли, що в це місто їдуть не розважатись, а зміцнити імунітет, оздоровитись. Проте… скоро там з’явиться аквапарк – і не простий, а один з найбільших у Європі.

Об’єкт проектуватимуть приблизно рік. Після цього стартуватиме цілодобове будівництво тривалістю в три-чотири роки. Такі строки обумовлені чималими масштабами аквапарку. За словами міського голови Андрія Кульчинського, це буде “величезний об’єкт” на 3 гектари. Аквапарк планують зробити найбільшим у Східній Європі.

Окрім самих водних гірок та басейнів, комплекс включатиме і готель на території аквапарку.

Аквапарк розміститься на місці 25-поверхівки на виїзді з Трускавця. Ця будівля недіюча, тому проблем у інвесторів із її знищенням не виникатиме.

Як стало відомо раніше, у Трускавці станом на листопад 2019 року на етапі будівництва вже перебувають три проекти готельних комплексів.

Олександра Колесникова