У Валенсії виміряли викиди СО2 від туристів

Іспанське місто Валенсія першим у світі почало вимірювати рівень забруднення повітря, яке спричиняють туристи.
Метою такого дослідження було зменшення викидів вуглецю через створення майбутніх аналогічних проєктів у світі.
Цікаво, що в межах самого міста транспорт спричиняє лише близько 1% забруднення. Це пояснюють створенням десяти додаткових пішохідних зон у 2019 році (наразі заплановано створення ще сімох), а також наявністю великої кількості велосипедних доріжок.
До 2025 року влада Валенсії планує зробити місто повністю вуглецево нейтральним. Для цього на початку минулого року було затверджено Стратегію сталого туризму міста, яка заснована на відновлювальній енергетиці. У намірах також є створення системи електротранспорту.
У липні 2020 року в порту Валенсії встановили кабіну контролю якості повітря, яка моніторить забруднення атмосфери та в режимі реального часу надає інформацію про рівень викидів.
Олена Фінаєва