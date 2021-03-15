У Валенсії виміряли викиди СО2 від туристів

Іспанське місто Валенсія першим у світі почало вимірювати рівень забруднення повітря, яке спричиняють туристи. Повідомляють , що нині 2 мільйони гостей міста продукують близько 1,3 мільйона тонн викидів вуглецю.

Метою такого дослідження було зменшення викидів вуглецю через створення майбутніх аналогічних проєктів у світі.

Звіт підготували організації VisitValencia та Global Omnium. Документ містить інформацію щодо кількості вуглецю, яка виділяється під час туризму у десяти категоріях. З’ясувалось, що 81% шкідливого газу є наслідком подорожі відвідувачів до міста машинами та літаками. Останні є основним джерелом надлишку СО2.

Цікаво, що в межах самого міста транспорт спричиняє лише близько 1% забруднення. Це пояснюють створенням десяти додаткових пішохідних зон у 2019 році (наразі заплановано створення ще сімох), а також наявністю великої кількості велосипедних доріжок.

До 2025 року влада Валенсії планує зробити місто повністю вуглецево нейтральним. Для цього на початку минулого року було затверджено Стратегію сталого туризму міста, яка заснована на відновлювальній енергетиці. У намірах також є створення системи електротранспорту.

У липні 2020 року в порту Валенсії встановили кабіну контролю якості повітря, яка моніторить забруднення атмосфери та в режимі реального часу надає інформацію про рівень викидів.

За даними Всесвітньої туристичної організації частка транспортних викидів вуглецю з туристичного сектору складає 22% від загальних. Прогнозують, що до 2030 року їх кількість збільшиться ще на 25%.

Олена Фінаєва