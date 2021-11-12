У Вінниці зносять готель «Південний Буг»

10 листопада у Вінниці розпочали зносити будівлю знаменитого готелю «Південний Буг», за адресою площа Героїв Чорнобиля, 1. На його місці планують спорудити 24-поверховий багатофункціональний комплекс «Bogun City». Будівництвом нового центру зайнялося хмельницьке товариство «Агро Дельта Плюс».

Про це написав новинний сайт Вінниці «20 хвилин» .

Кілька років тривали розмови про демонтаж вінницького готелю. «Південний Буг» розпочав свою роботу 50 років тому, у 1971 році. До теперішнього часу стан готелю значно погіршився, і на кінець 2019 року будівля потребувала капітального ремонту. Тоді готель виставили на аукціон і придбало його хмельницьке ТОВ «Агро Дельта Плюс» за 34 мільйони гривень.

Готель вміщував у собі також ресторан. Його розібрали кілька місяців тому. Тепер важка техніка почала зносити стару будівлю. На місці ресторану «Південного Бугу» вже виритий новий котлован.

Замість радянського готелю тут повинні збудувати сучасний багатофункціональний комплекс «Bogun City», названий на честь відомого полководця з Вінниччини — Івана Богуна. Він буде складатися із трьох веж. У центрі, окрім готелю, передбачено можливість розміщення офісів, кафе та ресторанів.

Власники обіцяють, що працівники колишнього «Південного Бугу» не залишаться без роботи.

А майбутнім туристам ми бажаємо приємного перебування у новому готелі в майбутньому.

Олена Коваль