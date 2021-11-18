Українці вперше подолали гору Аннапурна III в Гімалаях

У Гімалаях 3 українці подолали гору висотою 8 тисяч метрів. Чоловіки піднялися на вершину гори Аннапурна III у Непалі, яку досі нікому не вдавалося підкорити.

Про це повідомило на своїй офіційній Facebook-сторінці управління в справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА. «До складу експедиції увійшли: черкасець В’ячеслав Полежайко, кияни Михайло Фомін та Микита Балабанов. Альпіністи подолали неприступне південно-східне ребро гори висотою 7 555 м, яке три десятиліття залишалось неприступним. Під час маршруту чоловіки пройшли 2800 м стіни у Гімалаях, яку до них не зміг підкорити ніхто», – сказано у публікації.

Сходження завершилося 6 листопада. А сама експедиція тривала близько двох місяців, адже була вимушено продовжена через погані погодні умови. Альпініст та керівник туристичного клубу “Кулуар” Тарас Поздній прокоментував: “Сам шлях до вершини – це близько 15 днів під вітром 100 кілометрів на годину. Я сам ходжу в гори, ходжу на восьмитисячники, але такий вітер – це просто щось неймовірне. Під таким вітром іти навіть дуже складно”. Температура там сягала -30 градусів, а харчів було в обмаль, через що кожен з чоловіків схуд на близько 10 кілограмів та отримав обмороження рук. З вершини гори їх спускали за допомогою гелікоптеру. А рідні альпіністів радо зустріли їх в аеропорту Бориспіль.

Нагадаємо, що гора Аннапурна III розташована у Непалі та є третьою за висотою горою гірського масиву Аннапурна. Абсолютна висота вершини 7555 метрів над рівнем моря. За цим показником вона займає 42-ге місце у світі. Вперше її спробували підкорити в 1981 британці Нік Колтон і Тім Ліч. Попри досить вдалу спробу, дійшовши до позначки 6500 метрів, команда змушена була повернутися вниз через проблеми з акліматизацією. З того часу і до сьогодні було проведено шість експедицій на вершину, яка була викликом найсильнішим альпіністам світу. Тепер її підкорили і три українці.

Валерія Долматова