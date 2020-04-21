Ульцінь – це найпівденніше місто Чорногорії, яке розташоване на узбережжі Адріатичного моря та єдине місто, де 70% населення – албанці.

Якщо зазирнути в історію, можна зазначити, що Ульцінь був піратським осередоком та центром работоргівлі Адріатики. У цьому піратському гнізді траплялись пригоди цікавіші, ніж у будь-якій серії фільму «Пірати Карибського моря».

Історія міста пронизана різноманітними легендами, що переплелися з реальною історією, тому навіть самі чорногорці не скажуть вам, де правда, а де – ні. Зараз Ульцінь набагато спокійніший і схожий на звичайне курортне місто.

Приїхавши на пляж міста, ви не відрізните його від одного з пляжів України. Люди так само лежать валетами, а хтось пропонує тобі пахлаву або махровий рушник.

Як дістатись? Найшвидший варіант – літаком. Прямий рейс до столиці Чорногорії – Падгоріци, а вже звідти автобусом. Або власним авто. Плюс такого варіанту: ви проїжджаєте ще 3-4 країни і насолоджуєтесь краєвидами. З мінусів: якщо у вас один водій – важко 2 доби без нормального сну, а краєвиди Румунії не надто захопливі.

Проживання. Хорошим варіантом буде зняти квартиру, адже Чорногорія ще не забудована готелями. Найприємнішим в Чорногорії є велика кількість достиглих фруктів, інжиру та смачної випічки. Але навіть це не зможе відволікти від того, що на кожному кроці ти бачиш замучених чорногорців, торговців і дихаєш пилюкою від безлічі будівництв і димом скутерів.

Данилевич Анастасія