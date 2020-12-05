На острові, оточеному широким Дніпром, височіють золоті куполи Спасо-Преображенської церкви. Це місце духовного збагачення та віри!

Храм у селі Гусинці «стоїть на воді», але не тому що його там побудували, а тому що він вцілів внаслідок розлиття Канівського водосховища.

Колись на тому місці, де зараз розлилося водосховище — розташовувалося мальовниче село. Але тепер ви не знайдете його на жодній мапі — воно припинило своє існування. Лишилися лише пагорби, які наразі є острівцями.

Звісно що, після затоплення села й святиня постраждала, тривалий час борючись самостійно зі стихією та вандалами, проте у 2011 році відновити храм узялася УПЦ Борисполя.

Храмовий комплекс — це будівля церкви та дзвіниця, які виконані у стилі українського бароко. А з лівої сторони Дніпра до святині прокладено пішохідний міст. Раніше, за його відсутності, до храму можна було дістатися лише човном, а у зимовий час — кригою.

Побачити храм можна, відвідавши невеличке містечко Ржищів(київської області), що за 80 кілометрів від столиці. Вам неодмінно запам’ятаються 9 мальовничих кілометрів лісом. Надзвичайно гарно їхати цією дорогою восени, коли пожовкле листя повільно кружляє в повітрі, уявіть собі яка казкова атмосфера панує взимку! Крім того, з Києва зручно дістатися водою, а саме: моторним човном.

Це надзвичайно фантастичне та містичне видовище! Адже неподалік, на загадковому Острові відьом, височіє Лиса гора, подейкують, що тут відьми влаштовували шабаші.

Місце, у яке точно захочеться повернутися, адже воно наділене шаленою енергією та силою. Влітку тут поширено зелений туризм. Саме в цей час туристи приїжджають до води та лишаються на вікенд з наметами.

Єлизавета Кушнір