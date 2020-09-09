Унікальний тур: з Делі до Лондона за 70 днів

В Індії запустять автобусний тур, який називають найбільш тривалим у світі. Вже в 2021 році за 70 днів туристи зможуть побачити 18 країн Азії та Європи.

Індійська туристична агенція Adventures Overland організувала автобусний тур з Делі до Лондона, під час якого мандрівники подолають 20 тисяч кілометрів та побачать 18 азійських та європейських країн. Стартувати цей тур має у травні 2021 року, оскільки цього року в багатьох країнах ще діють обмеження через пандемію. Попри цей факт, нині пропозицією зацікавилися вже понад 40 тисяч осіб.

Маршрут обіцяють такий: з індійського Делі автобус вирушить до Таїланду через М’янму, їхатиме вздовж Великого китайського муру, подолає країни Середньої Азії, дістанеться через Росію до країн Балтії та Центральної Європи, а вже звідти попрямує до Лондона.

Хоча поїздка і передбачає довготривале перебування в автобусі, організатори обіцяють максимально комфортну подорож: сидіння бізнес-класу з безліччю можливостей регулювання положення, індивідуальні розважальні системи, приватні шафи, холодильник тощо. Автобус розрахований на 20 осіб.

Вартість цього туру становитиме 20 тисяч доларів. Оскільки охочих багато, перевагу надаватимуть тим мандрівникам, які готові подолати весь шлях від Делі до Лондона. Однак можливість приєднання посередині маршруту організатори не виключають.

Анастасія Нікуліна