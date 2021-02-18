В Антарктиді «зацвів» сніг

Біля української станції в Антарктиді сніг став малинового та зеленого кольору.

Вчені пов’язують це з розвитком мікроскопічних водоростей поблизу станції “Академік Вернадський”.

Про це інформує пресслужба Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

“Вони розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом всієї тривалої зими. Коли погодні умови стають сприятливими, спори починають проростати”, — розповідають полярники.

Вчені стверджують, що “цвітіння снігу” сприяє зміні клімату. Через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення пришвидшується ще більше.

Єлизавета Кушнір