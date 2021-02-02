В Еміратах створять Глобальний космічний суд

Дубайський міжнародний фінансовий центр та Фундація майбутнього Дубая ініціюють створення міжнародного космічного суду у відповідь на розвиток приватних компаній у космічній галузі.

Метою такого юридичного утворення є врегулювання комерційних спорів та порушень дво- та багатосторонніх договорів у відповідь на збільшення комерційних потреб у питанні дослідження простору – йдеться в офіційній заяві .

«Космічні суди – це глобальна ініціатива, яка буде діяти паралельно, допомагаючи побудувати нову мережу судової підтримки для задоволення суворих комерційних вимог міжнародного освоєння космосу в XXI столітті», – заявив головний суддя центру, його ясновельможність Закі Азмі.

Він також додав, що подальші складні комерційні угоди вимагатимуть інноваційної судової системи для забезпечення належної підтримки та захисту бізнесу.

Створення космічних судів передбачає кілька етапів. По-перше, міжнародна робоча група з державних та приватних експертів має вивчити правові інновації, пов’язані з космосом, та надати прогноз щодо потенційних сценаріїв конфліктів, які можуть виникнути у цьому просторі. Надалі ж буде створено набір керівних принципів для вирішення таких спорів, а також проводитиметься паралельне навчання суддів.

Ідея створення космічних судів є частиною аналітичного центру «Суди майбутнього» , який займається вивченням питань технологічного права та промоцією методів полегшення доступу до та ефективності судів у світі.

У 2019 році Дубай відправив свого першого астронавта у космос, а 2020 року – перший зонд для дослідження Марсу «Надія». Якщо останній успішно досягне місця призначення – він стане першим арабським зондом, який досліджує червону планету.

Раніше повідомлялось , що стала відомою перша приватна команда, яка відвідає Міжнародну космічну станцію у 2022 році.

Олена Фінаєва