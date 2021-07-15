В Instagram з’явилася офіційна сторінка України

Україна запустила офіційну сторінку в соціальній мережі Instagram. Вона має на меті покращити імідж України та привабити іноземців.

Відтепер користувачі Instagram мають змогу ще більше дізнатися про Україну, адже там нещодавно створили офіційний акаунт країни — @ukraine.ua .

Сторінка спрямована на популяризацію України як туристичного напрямку для іноземців. Хоча публікації орієнтовані на закордонну аудиторію, серед підписників вже багато українців – вони теж хочуть дізнатися про цікаві локації рідної землі.

Ukraine.ua позиціонує себе як сайт про туризм та подорожі, а в профілі зазначає, що це “Офіційний акаунт України — інноваційної, креативної та динамічної європейської держави”.

Публікації пишуть англійською мовою, хоча деякі користувачі вже просять дублювати їх кількома мовами чи принаймні українською, адже українцям теж цікаво дізнаватись нове про Батьківщину.

Формат сторінки — це фотографії цікавих локацій та трохи тексту із назвою місця та коротким описом.

Серед цікавинок для туристів вже представили такі місця як Іржанськ, Вишгород, Джарилгач, Поділ у Києві та інші.

“Ласкаво просимо до України — країни нескінченних золотих полів, шумних міст, що не сплять, шанованої класичної культури, унікальних хвиль, багатих традицій та сучасних течій“, — написано під першою світлиною.

Тим, хто зацікавився, пропонують перейти до сайту України – ukraine.ua , де надана інформація не лише для туристів, а й для потенційних інвесторів та студентів. На Інтернет-сторінці ви знайдете, також, свіжі дані про місцевих туроператорів та отримання візи.

Наразі проект налічує більше 15 спонсорів. Сторінка існує пару тижнів та має лише 11 публікацій, утім кількість підписників невпинно зростає. 15 липня на акаунті привітали 3 тисячі підписників, а через 2 години їх стало вже більше 5 тисяч.

“Хоча я лише 2 місяці у вашій країні, я вже встиг у неї закохатися”, — пишуть під публікаціями.

Анастасія Зіміна