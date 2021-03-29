В Італії дельфіни заблукали й потрапили до Венеції

Дорослий дельфін та його дитинча загубились у відкритому морі та випадково запливли до венеційських каналів.

Пара морських жителів опинилася в туристичній столиці Італії та плавала поміж домівок на воді.

Про це повідомляє видання The Verge .

Дельфінів помітив місцевий житель Лука Фоліно та зазначив, що їхня поява підняла венеційцям настрій у такий нелегкий час.

Найцікавішим є те, що в березні минулого року Інтернетом масово поширювався фейк про те, що у Венеції з’явилися дельфіни. Мовляв, через локдаун природа настільки очистилась, що в прозорих водах каналів тепер плавають морські жителі. Рік потому це стало дійсністю, щоправда, «очищена природа» тут ні до чого.

Експерти говорять, що дельфін із дитинчам просто загубилися. Рятувати тварин допомагав місцевий ветеринар і доцент Падуанського університету Сандро Маццаріола. За допомогою влади люди намагалися вивести їх до моря. Для цього поліція та місцева охорона використала аж 9 човнів із направляючими акустичними пристроями. Їм довелося працювали на відстані, щоб не налякати дельфінів.

За словами доцента, загублена пара провела у місті близько 7 годин.

За час імпровізованої «евакуації», що тривала 2,5 години, дельфіни пропливли уздовж Гранд-каналу, догребли до острова Джудекка та повернулися до Адріатичного моря.

До якого виду належала пара неочікуваних туристів точно невідомо, проте за словами Маццаріола, це були смугасті дельфіни.

Анастасія Зіміна