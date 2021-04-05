В Україні хочуть розвивати “містичний туризм”

Державне агентство розвитку туризму почало працювати над новою концепцією містичного туризму.

Так у ДАРТ впевнені, що Україні з її історією та міфологією є що продемонструвати світу. Чимала кількість старовинних замків та угідь з містичним минулим точно зацікавить не лише українців, але й закордонних туристів.

Про це сьогодні заявив радник ДАРТ Іван Сич, повідомляється у Telegram-каналі відомства.

“Не секрет, що у будь-якому суспільстві завжди є частина людей, яких приваблює щось незнайоме, незвідане, те, що складно пояснити раціонально, пов’язане з містикою. Україні як країні з багатим історичним минулим, розвинутою міфологією є що запропонувати світу. Таємничі печери, романтичні розвалини, згадки про привидів у замках і палацах, народні містичні звичаї, “лисі” гори, карпатські мольфари, природні аномалії, загадкові історії – все це приваблює туристів”, – вважає Сич.

На його думку, потрібно використовувати усі можливості для розвитку галузі та підвищення туристичної привабливості регіонів. Саме з цією метою ДАРТ почав розробку програми підготовки гідів відповідного напрямку.

Єлизавета Кушнір