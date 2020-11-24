У розпал пандемії та кризи, в Україні запустять нові бюджетні авіалінії.

Український лоукост Bees Airlines може розпочати роботу вже в кінці 2020 року з використанням двох літаків, які здійснювали рейси від МАУ. Авіакомпанія подала заявку на сертифікацію та взяла в лізинг перші авіалайнери — Boeing 737-800.

Дебютним напрямком стане Єгипет, але розпочне Bees Airline, як чартерний перевізник. Повноцінний старт компанія планує у квітні 2021 року, коли Bees почне виконувати регулярні лоукост-рейси.

Перевізник вже підписав договір співпраці з кількома туристичними операторами, серед них “Tez Tour Ukraine”.

Враховуючи нестабільну ситуацію через пандемію коронавірусу, Bees Airline готові коректувати свої плани. Компанія планує отримати ліцензію на вантажні перевезення і у випадку локдауну розвивати цей напрям.

Зазначимо, що лоукост — це авіакомпанії, які надають послуги повітряних перевезень пасажирів за значно нижчою вартістю, ніж традиційні авіалінії.

Єлизавета Кушнір