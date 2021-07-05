В Україні з’явився бот для подорожей під час пандемії

В Україні запустили бот для туристів з інформацією про зумовлені карантином правила подорожей закордон.

Українцям тепер полегшить життя ще один бот — Corona.Travel.Bot.

Він допоможе туристам дізнатися доступні для відвідання країни, правила в’їзду туди та зміни, що зумовлені пандемією. Усі дані беруться із сайту МЗС України, тому інформація там офіційна.

Бот працює на платформі Telegram. Для того, щоб ним скористатися, потрібно:

Написати або обрати з переліку назву країни, яка вас цікавить Ознайомитися з актуальними правилами Вибрати режим моніторингу Підписатися та отримувати сповіщення про оновлення умов в’їзду

Corona.Travel.Bot має 2 режими моніторингу: перший режим пропонує вам слідкувати за зміною зони – якщо країна наразі недоступна для відвідання, бот надішле повідомлення, коли ситуація зміниться, і навпаки.

У другому режимі користувачі можуть слідкувати за оновленням правил – якщо з’являться або зникнуть певні вимоги, система вас про це повідомить.

Анастасія Зіміна