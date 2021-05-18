В Україні з’явився чат-бот для консульської допомоги громадянам

МЗС України запустило платформу цілодобової допомоги українським громадянам, що подорожують або живуть закордоном.
18 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів брифінг, де представив новий чат-бот, метою якого є цілодобова допомога та консультація українців, що перебувають в іноземних країнах.
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Версія додатку наразі доступна в месенджері Telegram, утім планується розширення цього боту та розміщення його на інших платформах.
«Новий чат-бот спрощує життя громадянам, які відтепер можуть з легкістю дізнатися необхідну інформацію просто в месенджері. І це загалом наша філософія роботи на консульському напрямі: спрощувати життя нашим громадянам і захищати їх, якщо вони потрапляють в біду», – зазначив Кулеба.
Користувачі вже сьогодні зможуть дізнатися:
- як знайти консульство і потрапити на прийом;
- як оформити паспорт, посвідчення особи на повернення в Україну;
- як стати на консульський облік;
- як вчинити нотаріальні дії та засвідчити документи;
- як проголосувати на виборах за межами України;
- що робити у разі надзвичайних ситуацій;
- та відповіді на низку інших консульських запитань.
Міністр нагадав, що проект був створений разом з українськими ІТ-спеціалістами на безоплатній основі. Таким чином, Дмитро Кулеба висловив подяку розробникам та зазначив, що “не витратив жодної копійки з державних коштів на створення цього цифрового продукту”.
Чат-бот можна легко знайти, написавши в пошуку месенджера @Mfa_support_bot.
Пропозиції та зауваження щодо роботи додатка можна надсилати на електронну адресу: support_bot@mfa.gov.ua.
Анастасія Зіміна