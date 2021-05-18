В Україні з’явився чат-бот для консульської допомоги громадянам

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Анастасія Зіміна

МЗС України запустило платформу цілодобової допомоги українським громадянам, що подорожують або живуть закордоном.

18 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів брифінг, де представив новий чат-бот, метою якого є цілодобова допомога та консультація українців, що перебувають в іноземних країнах.

Про це повідомляє “Європейська правда“.

Інтерфейс чат-бота

Версія додатку наразі доступна в месенджері Telegram, утім планується розширення цього боту та розміщення його на інших платформах.

«Новий чат-бот спрощує життя громадянам, які відтепер можуть з легкістю дізнатися необхідну інформацію просто в месенджері. І це загалом наша філософія роботи на консульському напрямі: спрощувати життя нашим громадянам і захищати їх, якщо вони потрапляють в біду», – зазначив Кулеба.

Користувачі вже сьогодні зможуть дізнатися:

  • як знайти консульство і потрапити на прийом;
  • як оформити паспорт, посвідчення особи на повернення в Україну;
  • як стати на консульський облік;
  • як вчинити нотаріальні дії та засвідчити документи;
  • як проголосувати на виборах за межами України;
  • що робити у разі надзвичайних ситуацій;
  • та відповіді на низку інших консульських запитань.

Міністр нагадав, що проект був створений разом з українськими ІТ-спеціалістами на безоплатній основі. Таким чином, Дмитро Кулеба висловив подяку розробникам та зазначив, що “не витратив жодної копійки з державних коштів на створення цього цифрового продукту”.

Чат-бот можна легко знайти, написавши в пошуку месенджера @Mfa_support_bot.

Пропозиції та зауваження щодо роботи додатка можна надсилати на електронну адресу: support_bot@mfa.gov.ua.

Анастасія Зіміна

 

 

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