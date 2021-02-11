Вакцинний туризм набуває поширення у світі

Вирушити в поїздку аби отримати щеплення раніше, ніж заплановано – не дивина у деяких американських штатах. А для Куби та Об’єднаних Арабських Еміратів, а також кількох туристичних агентств та люксових консьєрж-сервісів по всьому світу – нова туристична концепція.

Подорожі по вакцину вже спостерігаються протягом кількох тижнів у Сполучених Штатах, де вакцинація організовується штат за штатом. Наприклад, у штаті Нью-Джерсі курці належать до тих, кому слід зробити щеплення першими. У Флориді вакцина пропонується безкоштовно і безумовно людям від 65 років, що дає можливість щепитися американцям, які мають другий дім, або навіть багатим іноземцям.

Тури Флоридою

Деякі американські ЗМІ, зокрема місцевий канал NBC Південна Флорида, повідомляли про канадських, бразильських та аргентинських туристів, які опинялися у чергах до центрів вакцинації, особливо в мережі «Publix Super Markets», яка підписала партнерство зі штатом.

«Ми отримуємо запити від клієнтів, готових вилетіти до Флориди, якщо вони гарантовано вакцинуються, а потім повернуться додому того ж дня», – повідомив віце-президент компанії з оренди приватних літаків, що базується в Торонто, Канада.

За даними британської щоденної газети The Guardian, у Флориді туристам або тимчасовим резидентам, яким більше 65 років, було введено майже 50 000 доз. Ця цифра може здатися незначною (3,5% від загальної кількості на кінець січня), але це змусило губернатора Республіканської партії Рона Десантіса та мера Маямі Френсіса Суареса закликати до посилення контролю в центрах вакцинації, оскільки мешканці штату скаржились на те, що не можуть записатися на щеплення.

Станом на 21 січня для реєстрації в центрі необхідно надати посвідчення особи або рахунки-фактури, що доводять щонайменше три місяці щорічного відвідування Флориди. Але ці заходи не завадять вакцинуватися канадським пенсіонерам, які проживають по кілька місяців у Флориді протягом зимового періоду, повідомляють опитані CBC.

Перші кроки навколо світу

На міжнародному рівні концепція «вакцинного туризму», яка подібна до вже існуючих поїздок на операції зі збільшення грудей або пересадки волосся, народилася в Індії завдяки агентству Gem Tours & Travels. Наприкінці листопада агенція запропонувала замовити 4-денну мандрівку з Бомбея до Нью-Йорка для громадян Індії з діючою американською візою на 10 років. Усе це за суму в 2000 доларів, повідомляють місцеві ЗМІ, які також зазначили, що місцеві представницькі органи туризму такий підхід засудили.

З 16 січня Індія розпочала кампанію з вакцинації і планує імунізувати 300 мільйонів людей до липня, надавши певним верствам населення пріоритет. Найбільш вразливі до хвороби, включаючи 30 мільйонів медичних працівників країни, будуть вакциновані першими. Потім, до кінця 2021 року, плануються щеплення для громадян, старших 50 років, що складе не менше 260 мільйонів людей.

Для індійців, які не хочуть чекати, деякі туроператори країни, такі як Gem Tours & Travels або Zenith Holidays, уже пропонують зареєструватися на поїздку з пакетом «все включено» до США, Великобританії чи Росії. Пропозиція складається з квитків на літак, проживання, іноді невеликого культурного візиту та щеплення. Агенції пропонують залишитися на місці (на сьогодні це від 3 до 12 тижнів), щоб отримати другу дозу вакцини або здійснити подвійну поїздку за цією ж пропозицією, пояснює індійська газета The Print.

Розкішні подорожі по вакцину в Емірати

У Великобританії люксовий консьєрж-сервіс «Knightsbridge Circle» запевняє, що вже уклав партнерство з Об’єднаними Арабськими Еміратами, аби його члени могли виїхати по щеплення китайською вакциною Sinopharm, яка використовується з 31 січня у державах Перської затоки. Це можливо завдяки приватним літакам та виняткам, зробленим для ділових поїздок.

«Дуже радію повідомити, що ми можемо запропонувати вакцину зараз», – сказав засновник Стюарт МакНіл. «Це так, ніби ми перші впроваджуємо люксові подорожі по вакцини», – заявив представник клубу, чий річний членський внесок становить 25 000 фунтів (близько 22 000 євро). Однак клуб не отримав дозвіл на використання німецько-американської вакцини Pfizer/BioNTech, яка зарезервована для населення країни.

Куба обіцяє вакцинувати туристів у березні

Куба навіть зробила вакцину своєю новою туристичною принадою.

В ефірі 23 січня на венесуельському телебаченні TeleSUR TV, директор Інституту Фінлі в Гавані Вінсенте Верес, запропонував іноземцям запланувати поїздку на Карибський острів «починаючи з березня», щоб поєднати приємне з корисним, зробивши щеплення проти COVID-19.

Влада вже планує виготовити «100 мільйонів доз» вакцини «Soberana 2», однієї з чотирьох, які зараз тестуються на Кубі. Цього достатньо, щоб вакцинувати всіх 11,3 мільйона жителів острова. Вакцина буде безкоштовною, але не обов’язковою для кубинського населення.

Отже, виробництво кубинської вакцини дозволить щепити туристів, які цього бажають. Куба також пообіцяла запропонувати мільйони доз своєї сироватки В’єтнаму, Ірану, Венесуелі та Індії. Доктор Верес повідомив, що етап виробництва вже розпочався, наприкінці січня.

Попри те, що вакцина Soberana 2 ще не пройшла завершального наукового етапу досліджень та випробувань на тисячах добровольців, і через те ще не має ліцензії, Куба вже готує туризм завтрашнього дня.

Анастасія Нестеренко